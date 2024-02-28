У ЗС РФ — ейфорія: офіцер ЗСУ розповів, що відбувається під Авдіївкою

Військовослужбовець 59-ї бригади Сергій Цехоцький зазначив, що росіяни збільшили кількість штурмів по всій лінії фронту. Але тактична ініціатива поки що на боці ЗС РФ.

Після того, як російські окупанти змогли зайняти Авдіївку Донецької області, вони відчули ейфорію, що спонукало загарбників збільшити кількість наступів по всій передовій лінії. Про це повідомив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка Сергій Цехоцький під час телемарфону.

"Дуже страшного нічого немає. Фронт вирівнявся, і це поки що допомагає. Але все-таки у них — трохи ейфорія, вони думають перехопити час. Тактична ініціатива поки що в них у руках", — сказав він.

Зазначається, що після втрати кількох російських повітряних суден, противник знизив частоту бомбардувань. Цехоцький доповнив, що наразі літаки Російської Федерації використовуються на значній відстані від фронту.

"Те, що роблять Сили оборони, коли у них падають літаки, це означає, що вони починають боятися. Відчутно зменшилася кількість КАБів, які вони скидають. І літаки знаходяться далі, бояться долітати до лінії зіткнення. Тому точність їхнього ураження також зменшується", — зазначив він.

Нагадаємо, що у звіті Інституту вивчення війни (ISW) від 27 лютого повідомили, що ЗС РФ намагаються використати тактичні можливості, здобуті захопленням Авдіївки, щоб просунутися в Донецькій області далі.

27 лютого командувач ОСГВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські сили "стабілізували" лінію оборони під Авдіївкою. Він повідомив, що ЗС РФ утримують на підступах до Бердичів, Орлівки та Тоненького.