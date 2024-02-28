ЗСУ не тільки утримують плацдарм у Кринках, а й просуваються вперед, — Forbes (фото)

За словами бійців ЗСУ, українські дрони "Баба-Яга" вдень і вночі контролюють плацдарм на Лівобережжі Херсонської області.

Через шість місяців після форсування Дніпра в Херсонській області та захоплення плацдарму в селі Кринки на лівому березі, українська морська піхота не тільки утримує свої позиції, а й повільно рухається до сусіднього населеного пункту Козачі Лагері. Про це пише американський Forbes.

Як зазначає кореспондент видання Девід Акс, українські бійці, переважно з 35-ї бригади, б'ються за кожну будівлю, кожну вулицю. І досить часто перевагу має сторона боїв, яка володіє більшою кількістю дронів над конкретною ділянкою. На думку Акса, українці ще й тому домагаються великих успіхів у Кринках, оскільки їхні нічні безпілотники під назвою "Баба-Яга" не лише бомбардують у темну пору доби та закидають мінами підступи до Кринків, а й навіть забезпечують логістику: скидають боєприпаси, воду, їжу та медикаменти.

"Вдень українські дрони переслідують росіян, які наближаються до Кринків", — доповнює український дрон-оператор із ніком "Kriegsforscher".

Фото: Google Maps

Електронна війна

Такий тип війни є ключовим фактором. Як пише Forbes, українські війська РЕБ, оснащені потужними радіоглушниками, підготували поле бою під Кринками ще восени 2023 року, за кілька тижнів до того, як перші морські піхотинці переправилися через Дніпро.

"Українці не заземлили всі російські безпілотники, але заземлили достатню їх кількість, щоб морські піхотинці могли переправитися через річку і створити плацдарм", — уточнює Акс.

Власні глушилки росіян працюють далеко не так добре, надаючи українським групам безпілотників велику свободу дій по всьому району Кринків, вважає кореспондент. І розповідає, як українські дрони-розвідники цілодобово несуть охорону, спостерігаючи за російськими військами на південь від Кринок — моторизованою дивізією, повітряно-десантною дивізією, двома бригадами морської піхоти і механізованою бригадою — з метою концентрації військ і техніки для одного зі своїх частих штурмів плацдарму.

Втрати російських окупантів

З жовтня 2023 року, як підтверджують дані OSINT-аналітика Naalsio, росіяни втратили 222 машини, намагаючись повернути Кринки, зокрема раритетні танки Т-62, які Кремль вивів із довгострокового зберігання, щоб відновити хоча б частково 2600 танків, втрачені в Україні. Українці ж, доповнює кореспондент Forbes, втратили всього 47 транспортних засобів, утримуючи Кринки.

"Нерівномірне співвідношення втрат свідчить про дезорганізацію великих російських сил на півдні України, а також про надзвичайну хоробрість українських морських піхотинців у Кринках", — підкреслює Акс.

Фото: Twitter Фото: Twitter

Водночас брехливі заяви Кремля про Кринки, як підкреслює Інститут вивчення війни (ISW), націлені створити враження, що окупаційна армія перемагає. Це має не лише поліпшити рейтинг Путіна, а й деморалізувати Україну.

"Однак при цьому така риторика може створити завищені очікування, які російська армія не зможе виправдати", — попереджають аналітики Інституту.

На думку експертів, Росії стає дедалі складніше мотивувати свої війська штурмувати український плацдарм у Кринках. Вони продовжують діяти без застосування бронетехніки і це дуже сильно нервує їхній особовий склад, який входить до складу штурмових груп.

Кринки для російської пропаганди

Будучи єдиною ділянкою майже тисячної лінії фронту дворічної війни Росії з Україною, де українські сили нині мають перевагу, Кринки, водночас, мають величезну пропагандистську цінність для РФ. Саме тому минулого тижня міністр оборони Росії Сергій Шойгу збрехав, що російські війська очистили плацдарм. До речі, як вважає Акс, це також пояснює те, чому і росіяни, і українці надають великого значення національним прапорам як маркерам своєї присутності.

Так, 13 лютого безстрашний український морський піхотинець забрався на водонапірну вежу в західних Кринках і прив'язав до перил український прапор.

Тиждень потому, 20 лютого, двоє російських солдатів забігли в східну частину Кринок, щоб встановити російський триколор. Однак того ж дня, коли росіяни вивісили свій прапор, Наталя Гуменюк, прессекретарка південного командування України, заявила ЗМІ, що морська піхота в Кринках "продовжує зміцнювати і працювати над розширенням плацдарму".

Через тиждень після цього російський військкор "Романов" визнав, що лінії фронту "зі стійкою обороною немає".

Фокус писав, що, за словами керівника пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталії Гуменюк, нагнітання ситуації на Херсонщині та плацдарму на лівому березі Дніпра дуже вигідне саме ворогу.