Втратили вплив: дипломатичні відносини Росії з "сусідами" погіршилися, — розвідка Британії

За даними Міноборони Великої Британії, нездатність РФ домогтися військового прориву поставили під сумнів традиційну позицію Кремля як гаранта регіональної безпеки.

Війна проти України призвела до значних змін у дипломатичних відносинах Росії з державами, які раніше входили до складу Радянського Союзу. З початку 2022 року вплив Росії на своїх найближчих сусідів став менш помітним через відмінності в політичних поглядах та інтересах між цими країнами. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними зведення, Росія продовжує надавати вищий пріоритет збереженню свого впливу в країнах колишнього Радянського Союзу. Кремль вважає це ключовим як для забезпечення внутрішньої безпеки, так і для розвитку економіки країни.

Згідно з інформацією, отриманою від британської розвідки, витрати, витрачені Росією на свої дії на території України, а також нездатність досягти військового прориву, поставили під сумнів звичне становище Росії як гаранта регіональної безпеки. Порушення суверенітету України з боку Росії збільшило ймовірність загрози безпеці, що походить зсередини країни. Зниження економічного зростання в Росії та загроза запровадження додаткових санкцій призвели до посилення тривоги щодо економічної залежності від цієї країни.

"Хоча Росія зберігає значну присутність, як відкриту, так і приховану, в регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей і завдань майже напевно значно знизилася за останні два роки", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 26 лютого підписав два укази. Згідно з одним із них, окупована частина України має належати до Південного військового округу (ПВО).