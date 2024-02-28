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Воєнний фокус

Втратили вплив: дипломатичні відносини Росії з "сусідами" погіршилися, — розвідка Британії

Анастасія Ковальова
Фото: RT | Вторгнення РФ в Україну призвело до негативних наслідків для Кремля

За даними Міноборони Великої Британії, нездатність РФ домогтися військового прориву поставили під сумнів традиційну позицію Кремля як гаранта регіональної безпеки.

Війна проти України призвела до значних змін у дипломатичних відносинах Росії з державами, які раніше входили до складу Радянського Союзу. З початку 2022 року вплив Росії на своїх найближчих сусідів став менш помітним через відмінності в політичних поглядах та інтересах між цими країнами. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

За даними зведення, Росія продовжує надавати вищий пріоритет збереженню свого впливу в країнах колишнього Радянського Союзу. Кремль вважає це ключовим як для забезпечення внутрішньої безпеки, так і для розвитку економіки країни.

Згідно з інформацією, отриманою від британської розвідки, витрати, витрачені Росією на свої дії на території України, а також нездатність досягти військового прориву, поставили під сумнів звичне становище Росії як гаранта регіональної безпеки. Порушення суверенітету України з боку Росії збільшило ймовірність загрози безпеці, що походить зсередини країни. Зниження економічного зростання в Росії та загроза запровадження додаткових санкцій призвели до посилення тривоги щодо економічної залежності від цієї країни.

"Хоча Росія зберігає значну присутність, як відкриту, так і приховану, в регіоні, здатність Кремля досягати своїх цілей і завдань майже напевно значно знизилася за останні два роки", — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, що президент Росії Володимир Путін 26 лютого підписав два укази. Згідно з одним із них, окупована частина України має належати до Південного військового округу (ПВО).