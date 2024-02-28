"Летить кусати окупантів": прикордонники з РЗСВ RM-70 Vampire завдали удару (відео)

Застосували артилерійську систему прикордонники бригади "Сталевий кордон".

Українські прикордонники застосували РСЗВ RM-70 Vampire по російських окупантах. Відео опублікували у пресслужбі Державній прикордонній службі України у Telegram.

Застосували систему прикордонники бригади "Сталевий кордон". Локація, де атакували ворожі позиції невідома.

"Вампір" летить кусати окупантів", – йдеться у дописі.

Характеристики РСЗВ RM-70 Vampire

RM-70 Vampire — це розробка часів Чехословаччини, яку потім почали виробляти в Чехії. Вона є аналогом радянського БМ-21 "Град", однак має іншу шасі та гідравлічний пристрій для швидшого перезаряджання пускової установки. Для RM-70 підходить вся номенклатура радянських реактивних снарядів. Раніше їх вже передавали в ЗСУ.

Реактивна артилерія здатна стріляти на максимальні 40 км. А вогонь може вести як залпом, так й одиночними пострілами. Для виконання завдання військовим достатньо 5-7 хвилин.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року українські військові розповіли, як застосовують РСЗВ RM-70 Vampire, які ефективно використовують артилеристи в Донецькій області. За допомогою реактивної артилерії військові накривають великі ділянки території та знищують російську техніку та солдат. "Вампір" має низку переваг порівняно з радянськими "Градами". Бійці зазначають, що вони накривають ворожу техніку й особовий склад ЗС РФ. Для них підтвердження знищення цілей — це найкраща мотивація і нагорода.