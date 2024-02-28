Посилення мобілізації в Україні: як призивають офіцерів запасу

Офіцера запасу можуть мобілізувати не за його спеціальністю та на нижчу посаду. Якщо він проігнорує "бойову повістку", за це передбачена кримінальна відповідальність.

В Україні триває загальна мобілізація, і однією з категорій військовозобов’язаних є офіцери запасу. Журналісти "Факти ICTV" розібралися, які у них права та обов’язки відповідно до закону.

Офіцери запасу — хто це?

Громадянин стає офіцером запасу, якщо:

має диплом бакалавра або вищого освітнього ступеня;

закінчив курс відповідної військової підготовки;

склав іспит після закінчення муштри;

пройшов атестацію до офіцерського складу.

Якщо особа відповідає усім умовам, за законом вона отримує первинне військове звання офіцера запасу та є військовозобов’язаною.

Тобто офіцерами запасу є студенти, які пройшли "військову кафедру", тобто навчання за спеціальною додатковою програмою паралельно з відвідуванням вишу.

Чи можуть мобілізувати офіцера запасу?

За законом мобілізації підлягають усі військовозобов’язані громадяни, і офіцери запасу не є винятком. Під час оголошеної загальної мобілізації українці з цієї категорії зобов’язані прийти в ТЦК, оновити про себе дані та пройти медогляд. У військкоматі їх направляють на підготовку для вдосконалення військової спеціальності.

Офіцери запасу не можуть переїжджати, не повідомивши про свій намір у ТЦК та не отримавши відповідний дозвіл від керівника військкомату.

В умовах воєнного стану таких громадян можуть мобілізувати не тільки за спеціальностями, які зазначені в їхніх документах. Їх можуть призначати й на нижчі посади.

Офіцер запасу має відстрочку від мобілізації, якщо:

має інвалідність або статус тимчасово непридатного до служби;

заброньований підприємством або організацією, де працює;

має дружину, батьків або батьків дружини з інвалідністю I або II групи;

має родичів, які потребують догляду;

багатодітний тощо.

Загалом підстави для отримання відстрочку ті ж, що й у інших військовозобов’язаних українців.

Якщо офіцер запасу був визнаний ВЛК обмежено придатним до служби, він може бути мобілізованим. Однак цей статус впливає те, які завдання особа виконуватиме та де служитиме.

Отримавши "бойову повістку" такі чоловіки мають приїхати у пункт збору. Якщо мобілізаційне розпорядження проігнороване, це можуть кваліфікувати як ухилення від призову та притягнути порушника закону до кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, у The New York Times попередили, що посилення мобілізації в Україні може спричинити нову демографічну кризу "через десятиліття".

Фокус розібрав, які норми щодо мобілізації встановлені чинним законом. Зокрема, у матеріалі опублікований список категорій громадян, які вважаються військовозобов’язаними.