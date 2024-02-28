Мобілізація в березні: кого з чоловіків насамперед відправлять на фронт

У Верховній Раді тривають дискусії щодо запропонованого Кабміном законопроєкту №10449, а поки що мобілізаційні процеси відбуваються за нинішнім законодавством.

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Новий законопроєкт про мобілізацію №10449 досі не ухвалили остаточно, тому всі процеси тривають, як і раніше, по-старому-чинному законодавству. Фокус нагадав про правила.

Згідно з нормами, які прописані в чинному законі, під час воєнного стану чоловіки призовного віку можуть отримати повістку, після чого мають пройти військово-лікарську комісію, щоб визначити ступінь своєї придатності до служби. Ці правила діятимуть і в березні, поки новий законопроєкт не буде ухвалено.

Військовозобов'язаними вважаються такі категорії чоловіків:

18-60 років, у яких є бойовий досвід;

27-60 років без бойового досвіду за плечима;

які мають статус "придатний" у мирний час;

які мають статус "непридатний" у мирний час і "обмежено придатний" у воєнний час;

зі статусом "придатний" у воєнний час і "обмежено придатний" у мирний час;

зняті з військового обліку, якщо причина зняття вже не актуальна;

виключені з військового обліку, але не засуджені за особливо тяжкі та тяжкі злочини (після добровільного проходження ВЛК).

Існує й добровільна мобілізація для тих громадян, які мають бронь. Вони за власним бажанням можуть вирушити служити. Стосується це і жінок, які мають фармацевтичну та медичну освіту.

Мобілізація в Україні: як відбувається процес

Згідно з українським законом про мобілізацію, після оголошення воєнного стану чоловіків закликають стати на облік у територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) самостійно. Якщо вони цього не зробили, то після отримання повістки це стає обов'язковою процедурою.

Уже у військкоматі повинні будуть підтвердити або право на відстрочку українця, або придатність до служби.

Під час проходження медичної комісії також визначається ступінь придатності. Із собою необхідно мати всі документи про свої захворювання, якщо вони є. Також це стосується й інвалідності.

Після визначення, що українець є придатним, то йому вручають мобілізаційне розпорядження і відправляють до центру підготовки. Далі вже за планом військова частина. Термін такого навчання становить від 1 місяця.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, кому збережуть відстрочку після ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Якщо в новому законі не буде підстави для відтермінування, яку має чоловік, то він одразу може отримати мобілізаційну повістку, як розповідала адвокатка Марія Левченко.