Законопроєкт про мобілізацію: які правки вже врахував профільний комітет Верховної Ради

За словами нардепа Федора Веніславського, всі правки до законопроєкту про мобілізацію умовно об’єднали у 17 основних блоків, проте 27 лютого вдалося розглянути перші шість.

У комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки у вівторок, 27 лютого, розпочався розгляд правок до законопроєкту про мобілізацію, які внесли народні депутати після першого читання. Як триває робота над поправками, повідомив член комітету, нардеп Федір Веніславський, пише Today.ua.

Насамперед парламентарій зазначив, що до законопроєкту №10449 було внесено 4195 правок, тому їх умовно об’єднали у 17 основних блоків. Станом на вечір 27 лютого, як зауважив Веніславський, вдалося розглянути перші шість.

Він також додав, що наразі вже відхилено питання про електронні кабінети та повістки військовозобов'язаних.

"Комітет не рекомендуватиме таких законодавчих нововведень і вважатиме їх відхиленими. З обмеження інших конституційних прав і свобод — комітет теж буде проти. А саме щодо блокування банківських рахунків та надання консульських послуг", — зазначив Веніславський.

Дуже важливим, на думку члена комітету, є те, що до нового законопроєкту точно потрапить конкретизація повноважень органів державної влади, підприємств, органів місцевого самоврядування, організацій та установ щодо участі у мобілізаційних процесах.

"Буде вказано їхні обов'язки, щоб вони не перекладали їх на ТЦК", — зауважив Веніславський.

Крім того, нардеп уточнив, що комітет узгодив вимогу до чоловіків 18-60 років носити з собою військово-обліковий документ та пред'являти його на вимогу правоохоронців або представників ТЦК. При цьому перевірку документів та вручення повісток, на думку парламентарів, необхідно фіксувати на камеру.

Найближчими днями профільний комітет також розгляне питання про бронювання та відстрочку від призову. В обговоренні братимуть участь представники інших відомств та міністерств.

Законопроєкт про мобілізацію — хроніки розгляду

26 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про вдосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

Згодом, 11 січня, уряд офіційно відкликав законопроєкт з парламенту, заявивши, що команда Міністерства оборони України підготувала нову редакцію з урахуванням усіх пропозицій, погоджених у робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної Ради. Своєю чергою у Міноборони вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію, і народні депутати внесли до нього понад 4190 правок.

Нагадаємо, 27 лютого в Міноборони відповіли, коли запрацює електронний кабінет призовника. Законопроєкт про запровадження електронного кабінету вже ухвалили у Верховній Раді. У міністерстві запевнили, що фахівці почали роботу над функціоналом.