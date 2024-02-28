"Нічого не можна виключати": у Франції розповіли, що можуть зробити військові НАТО і ЄС в Україні

За словами глави МЗС Стефана Сежурне, Франція може взяти участь у розмінуванні, кіберопераціях і виробництві зброї на українській території.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне наголосив на важливості участі Парижа у врегулюванні війни в Україні. Він висловив готовність до розгляду можливості "нових кроків" на українській території, при цьому не вдаючись до військових дій. Про це повідомляє BFM TV.

"Перед лицем російських атак і дестабілізації Європи нам необхідно розглянути нові дії на підтримку України. Вони повинні відповідати дуже конкретним потребам", — заявив він.

Міністр зазначив, що для низки дій в Україні можливо знадобиться залучення іноземних військових сил.

"Я маю на увазі, зокрема, розмінування, кібероперації та виробництво зброї на українській території. Деякі з цих дій можуть потребувати присутності на українській території, не переходячи порога войовничості. Нічого не можна виключати. Ця війна може закінчитися в будь-який момент, якщо Росія вирішить вивести свої війська з України", — підкреслив Сежурне.

На цій зустрічі президент Франції Емманюель Макрон зробив гучну заяву про те, що він не виключає відправлення західних військ на територію України в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно українська та французька сторони підписали угоду про гарантії безпеки, яка діятиме 10 років.

Колишній посол України у Великій Британії Вадим Пристайко в інтерв'ю ще 15 грудня 2023 року сказав, що є країни, які розглядають вірогідність направлення своїх військ на допомогу Києву в боротьбі з агресією РФ. За його словами, Британія "перша в цьому списку", проте політики ніколи публічно цього не визнають.