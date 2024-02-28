"Путін не поважає нікого": Зеленський заявив про плани РФ розширювати агресію (відео)

За словами українського лідера Володимира Зеленського, у Росії є значні інструменти для дестабілізації ситуації в багатьох країнах.

Дії російського президента Володимира Путіна необхідно терміново зупинити. В іншому випадку він продовжив атакувати й інші країни. Про це повідомив український лідер Володимир Зеленський на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Республіки Албанія Едді Рамою.

"Путін не поважає нікого і не хоче дозволяти нікому жити вільно. І саме в цьому сенс його війни. Саме тому, якщо його не зупинити зараз, він буде розширювати цю агресію. Україна наголошує — ми всі в Європі маємо бути готові захищати свій суверенітет, національну гідність і спосіб життя наших народів", — сказав Зеленський.

Президент України заявив, що Росія має значні можливості для порушення стабільності в безлічі країн. Її методи можуть варіюватися від прямої військової агресії до гібридних атак, здійснюваних через спеціальні політичні операції з метою розпалювання конфліктів в інших суспільствах. Серед таких методів можуть бути використані дезінформація, економічний тиск, поширення корупції, а також використання енергетичних ресурсів як політичного інструменту.

"Ми повинні разом позбавляти Росію можливості ламати наше життя", — заявив президент.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що Україну закликали обмежити наступ і оборонятися, про що заявив чеський президент Петр Павел. За його словами, у ЗС РФ зараз більше можливостей на фронті, ніж у ЗСУ. Партнери можуть це виправити за допомогою поставок ракет, артилерії та винищувачів F-16.

Уже 17 лютого президент Чехії заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Невідоме джерело може поставити для ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 000 122 міліметри. Для цього потрібна допомога партнерів. Пізніше з'явилася інформація, що знайдені Прагою боєприпаси може оплатити Канада.