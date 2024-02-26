"Не закінчиться швидко": президент Чехії озвучив свій прогноз щодо війни в Україні

За словами Петра Павела, зараз ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставлених цілей на полі бою. Мирні переговори можливі лише в тому випадку, якщо якась зі сторін втомиться.

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Президент Росії Володимир Путін після виборів у березні захоче остаточно взяти під свій контроль Донбас в Україні. Таку думку озвучив президент Чехії Петр Павел, передає Radio Prague International.

За його словами, щойно з великою ймовірністю Володимир Путін знову займе президентське крісло на найближчі кілька років, він намагатиметься досягти хоча б мінімальних цілей в Україні. Йдеться про повний контроль над окупованими регіонами, зокрема над Донецькою та Луганською областями.

"Конфлікт в Україні не закінчиться швидко, оскільки ні Росія, ні Україна не здатні досягти поставленої мети. Логічно, що Україна прагне відновити повний контроль над своєю територією в міжнародно визнаних кордонах, що, в принципі, має бути підтримано", — заявив Петр Павел.

До мирних переговорів, продовжує чеський глава держави, може привести взаємна втома від війни. Водночас, він висловив своє захоплення українцям, які вже 2 роки борються з противником, що має кількісну перевагу.

А ось що стосується поширення конфлікту на територію однієї з країн НАТО, то Петр Павел впевнений, що сучасна Росія надто слабка для того, щоб додатково напасти на інші держави і відкривати новий фронт.

"Зараз Росія настільки ослаблена війною проти України, що не ризикне вдатися до будь-якого конфлікту з країнами НАТО. Однак цього не можна виключити в майбутньому, особливо якщо Росія досягне якихось значних успіхів в Україні", — підсумував президент Чехії.

Нагадаємо, 30 січня повідомлялося, що Україну закликали обмежити наступ і оборонятися, про що заявив чеський президент Петр Павел. За його словами, у ЗС РФ зараз більше можливостей на фронті, ніж у ЗСУ. Партнери можуть це виправити за допомогою поставок ракет, артилерії та винищувачів F-16.

Уже 17 лютого президент Чехії заявив, що знайшов 800 тисяч боєприпасів для України. Невідоме джерело може поставити для ЗСУ 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів і ще 300 000 122 міліметри. Для цього потрібна допомога партнерів. Пізніше з'явилася інформація, що знайдені Прагою боєприпаси може оплатити Канада.