Росія може застосовувати дрони з Придністров'я, – Гуменюк (відео)

Наталя Гуменюк, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, заявила, що з території Придністров'я російські окупанти можуть використовувати БПЛА у розвідувальних цілях.

Російські окупанти здатні застосовувати дрони з напрямку невизнаного Придністров'я. Про це заявила Наталя Гуменюк, керівниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України, в ефірі телемарафону.

Запусків "шахедів" з Придністров'я не фіксували. Загарбники все ж можуть використовувати БПЛА у розвідувальних цілях.

"Ворог не зупинився на попередніх атаках", – заявила вона.

Гуменюк додала, що продовжуються маневри силами та засобами, виправдані проведенням штурмових дій, зокрема на лівому березі. Ворог спромігся на штурмові дії, але це було двічі. З її слів, для таких масштабних атак в окупантів не вистачає сил.

Ситуація у Придністров’ї

Невизнане Придністров'я звернулося до Російської Федерації по допомогу у зв'язку з "економічною блокадою" з боку Молдови. Відповідну декларацію ухвалили на з'їзді "депутатів", який проходить у Тирасполі у середу, 28 лютого.

"Депутати" звертаються до Генсекретаря ООН з проханням врахувати "невід'ємні права придністровського народу, гарантовані міжнародними нормами, припинити порушення Молдовою прав і свобод громадян Придністров'я і не допустити провокацій, що ведуть до ескалації напруженості".

Також влада невизнаного Придністров'я наполягає на тому, що Молдова завдає "катастрофічний" удар по економіці Придністров'я. Йдеться про нібито втрату 33 мільйонів доларів на рік підприємства Придністров'я через мито та банківську блокаду Кишинева.

Нагадаємо, 28 лютого експерт Владислав Селезньов розповів, що ЗСУ намагаються розширити плацдарми на лівому березі Дніпра. Для розширення плацдармів та руху в бік Кримського півострову потрібні знову ресурси — системи ППО, артилерійські системи, бронетехніка на лівому березі.