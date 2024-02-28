Така броня показала себе ефективно: як танкісти ЗСУ протистоять дронам РФ (фото)

Окупанти застосовують усе більше FPV-дронів, а українські захисники намагаються удосконалити захист танків, наварюючи протидронові борти і встановлюючи системи РЕБ.

Українські танкісти почали посилювати додатковий захист своїх бойових машин, щоб захистити їх від ударних дронів ворога. Такий захист убезпечує екіпаж танка від уламків, проникнення бронебійних, акумулятивних і навіть уламкових снарядів. Про новий захист бронемашин розповіли "Радіо Свобода" танкісти 1-ї окремої танкової Сіверської бригади.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ кількість і роль БпЛА на фронті почала значно зростати. Безпілотники окупаційної армії РФ становлять велику загрозу, зокрема, для українських танків. Саме тому в Сіверській бригаді працюють над додатковим захистом.

Один із танкістів бригади з позивним "Ісус" за допомогою складного метра нарізає гуму, щоб обшити нею свою машину. За його словами, вона створить додатковий захист для танка. Такий захист убезпечує екіпаж танку від уламків, проникнення бронебійних снарядів, акумулятивних і навіть уламкових.

"Це борти, які захищають танк. Тому я зараз робитиму заміри та піду потім нарізати гуму. Воно чи застрягає, чи вибухає до того, як проникне в танк і пошкодить його. Тому загалом усе коло має ось таку невеличку броню. Вона на полі бою показала себе ефективною. Якби була неефективна, її б не ставили", — говорить "Ісус".

Танкіст "Ісус"

Інший боєць зачищає болгаркою зварювальні шви. "Фенікс" на військовій службі 1,5 роки. У мирному житті був риболовом-технологом, з такими інструментами навчився працювати вже на фронті – за роликами на YouTube.

"Та і руки самі до цього тягнуться. Пішло само собою… Всьому, що зараз роблю, я навчився, прийшовши на контракт в армію. Мені це подобається. Я зацікавлений в цих розробках. Навчаюсь кожного дня, свої знання і навички вдосконалюю. І головне, що екіпаж буде захищений, бо екіпаж – це наша сім’я", – зазначає танкіст.

Танкіст "Фенікс"

Бійці розповідають, що окупанти застосовують все більше FPV-дронів, а українські захисники намагаються удосконалити свій захист від них, тож танки потроху переробляють і роблять спеціальні куполи. Також наварюють протидронові борти і ставлять системи РЕБ.

"Танк виїжджає, всі ховаються. Ми одні з перших, хто виїжджає – можемо дати піхоті зайти зайняти позиції", — говорить боєць "Росомаха".

Танкіст "Росомаха"

Пріоритетною ціллю для екіпажу командир танку "Туман" називає танк противника.

"Якщо не ми – то він нас. І танки були, і піхота була, і бліндажі… По різних цілях працювали. Коли потрапляє снаряд і знищений противник – це вже позитивно. Не важливо чи танк, чи піхота. Головне – знищити ворога", – сказав командир танка "Туман".

Командир танка "Туман"

Нагадаємо, що в інформаційному полі 26 лютого з'явилися кадри ураження першого американського танка Abrams M1A1, що перебуває на озброєнні української армії. Донедавна ці машини, ймовірно, не брали участі в бойових діях і перебували в резерві, але після втрати ЗСУ Авдіївки їх відправили в бій.

Російський БпЛА типу "Упир" модифікували — модель оснастили тепловізорами. Крім цього, дрон має можливість змінювати частоти, щоб уникнути згубного впливу засобів радіоелектронної боротьби.