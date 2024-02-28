ЗСУ вибили окупантів із Красногорівки під Донецьком (карта)

Напередодні армія РФ ввійшла до міста. Утім, штурмові групи 3-ої ОШБр зачистили Красногорівку від окупантів. Близько сотні російських військових убиті або поранені.

Бійці Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ вибили російських окупантів із Красногорівки в Донецькій області. Про це в середу ввечері, 28 лютого, повідомила пресслужба 3-ої ОШБр.

Напередодні російська армія атакувала південно-східну частину Красногорівки та ввійшла до міста.

"Аби не дозволити ворогу закріпитися, підрозділи Третьої окремої штурмової бригади, бійці 1-го та 2-го штурмових батальйонів здійснили бойову операцію із зачистки міста від сил ворога", — заявили в 3-ій ОШБр.

За словами військових, ворог за доволі короткий проміжок часу встиг підготуватися до тривалої оборони. Попри спротив і важкі бої, українські штурмовики завдали росіянам непоправних втрат — близько 100 окупантів "200-ми" та "300-ми".

Від здачі в полон окупанти відмовлялися, тому були ліквідовані в зайнятих ними же будинках.

"Станом на зараз Красногорівка перебуває під контролем українських військ!" — наголосили в бригаді.

ЗСУ контролюють Красногорівку. Карта DeepState. Фото: DeepStateMAP

Заступник командира 3-ої ОШБр Максим Жорін заявив, що вибиті з Красногорівки росіяни — це саме ті контратакувальні дії, про які він говорив раніше.

"Третя штурмова вибила противника, зачистила Красногорівку та не дала можливості наступати далі в цьому населеному пункті. Наразі сил і бажання просуватися в цьому селі п***ри не мають", — констатував Жорін.

Пропагандистські Telegram-канали раніше писали, що Збройні сили РФ зайшли в Красногорівку. Генштаб ЗСУ України в ранковому зведенні за 28 лютого повідомляв лише про штурм цього населеного пункту російськими військами.

Нагадаємо, 27 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ЗС РФ намагаються використати тактичні можливості, здобуті захопленням Авдіївки, щоб просунутися в Донецькій області далі.

Командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що станом на 27 лютого українські військові "стабілізували лінію оборони" під Авдіївкою. За словами генерала, ворога втримують на підступах до трьох населених пунктів — Бердичі, Орлівка, Тоненьке.