Україна врятувала підлітка з Херсона, якого у РФ перетворили на "зірку пропаганди" (відео)

Хлопчик з Херсона висміював президента Володимира Путіна, перебуваючи на окупованій Херсонщині. Коли опинився в Москві, почав вихваляти кремлівський режим.

Український юнак Денис Костєв врятувався з РФ, хоч перед цим запевняв, що підтримує дії росіян в Україні. Хлопець спілкувався зі спецслужбами Кремля, не вірив у порятунок, але зумів виїхати до рідних у Західну Європу. Про деталі визволення Дениса розповіли журналісти видання The Wall Street Journal.

У статті ідеться про долю Дениса Костєва і про те, як змінювалась його поведінки під впливом російської пропаганди і в російському оточенні. На момент початку вторгнення він перебував у дитбудинку, оскільки батьки позбавлені батьківських прав. На момент порятунку хлопцю виповнилось 18 років: став повнолітнім і отримав повістку у російську армію.

Під час окупації підліток знімав ролики Tiktok, в яких висміював окупантів та президента Володимира Путіна. Про це ж він відкрито говорив іноземним журналістам Scripps News, яким вдалось взяти у нього інтерв'ю.

Згодом Дениса вивезли на територію Криму — у так званий "дитячий табір відпочинку". Тут з ним та з іншими українськими дітьми зустрілись представники російської влади, які запитали у них, де б їм хотілось жити і чим займатись. Після цього хлопець опинився у Москві, а в мережі з'явились відео, в яких він прославляє Путіна. Його виступи почали тиражувати на російських порталах: він став "обличчям російської пропаганди", — зауважили журналісти.

"Перемога буде за нами!", — заявляв на камеру Максим.

Денис Костєв - квітень 2022 року Фото: Скриншот Денис Костєв - після перебування в криму Фото: Скриншот

Однак є свідчення людей, з якими хлопець певний час листувався. У деяких повідомленнях він розповідав, що його завербували російські спецслужби. Після психологічного тиску його примушували читати тексти на підтримку РФ. Він страждав через це, оскільки продовжував бути прибічником України.

Родичі Дениса, які виїхали за кордон, поки він перебував у херсонському дитбудинку, вирішили його врятувати. Для цього подруга родини Ольга Гуруля та Світлана Панченко, бабуся, звернулись до організації Save Ukraine. Save Ukraine влаштувала виїзд: маршрут пролягав через Білорусь, втеча відбулась у грудні 2023 року. Однак з родиною хлопець не зустрівся: його висадили з поїзда німецькі прикордонники.

Денис Костєв - маршрут виїзду з РФ Фото: The Wall Street Journal

На сьогодні Костєв перебуває у Варшаві, розповідається у статті. Членів родини, які з ним спілкуються, дивуються його проросійськими заявами. Зокрема, розповідає про "інсценування в Бучі" і про Маріуполь, який "бомбили українці". Співрозмовники губляться, що б це могло означати: чи на нього дійсно подіяла російська пропаганда, чи він не може отямитись, чи буде діяти у Європі на користь ФСБ.

"Я загублена душа", — навели журналісти слова Дениса Костєва.

Злочини РФ — викрадення дітей

Зазначимо, раніше Фокус писав, що російська влада викрала з території України близько 20 тис. дітей — про це заявили представники уряду. У зв'язку з цим президента РФ Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини Марію Львову-Бєлову чекає арешт, якщо вони опиняться у деяких західних країнах. Міжнародний кримінальний суд відкрив проти них провадження, звинувачуючи їх в причетності до викрадення українців.

Нагадуємо, у ЗМІ розповідали історію Богдана Єрмохіна, якого також вивезли в РФ під час окупації Херсонщини. Восени 2023 року за кілька днів до досягнення повноліття він дістався в Україну.