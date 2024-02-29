Придністров'я ухвалило рішення для виправдання Кремля: в ISW назвали 2 сценарії ескалації

За словами аналітиків, термін "захист" використовувався навмисно, щоб у Кремлі, якщо знадобиться, розглянули можливість військового сценарію. Найнебезпечніше — рішення Москви про анексію Придністров'я, яке послужить виправданням інтервенції.

28 лютого в сепаратистському регіоні Молдови Придністров'ї відбувся сьомий з'їзд депутатів усіх рівнів. Нам ньому ухвалили низку рішень, які, ймовірно, виправдовують масштабну ескалацію проти Молдови. Про це повідомляє "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 лютого.

Кремль піде на такі заходи вже зараз, або в довгостроковій перспективі.

На з'їзді ухвалили сім рішень, зокрема звернулися до Держдуми РФ із проханням про "захист" від тиску з боку Молдови, що росте. За словами аналітиків, термін "захист" використовувався навмисно — щоб у Кремлі, якщо знадобиться, розглянули можливість збройного сценарію.

Місцеві чиновники послалися на зобов'язання російської "миротворчої місії". За словами аналітиків, таке прохання придністровських депутатів може слугувати базисом для будь-якої потенційної інтервенції в Придністров'ї та Молдові найближчим часом або в майбутньому. У такий самий спосіб створювалися передумови, щоб виправдати вторгнення в Україну і Грузію.

У Кремлі все частіше говорять про російських співвітчизників за кордоном, етнічних росіян і російськомовних, щоб виправдати окупацію Придністров'я, яка триває з 1992 року.

Сценарій розвитку подій

Найімовірніше, у Кремлі вдадуться до гібридних операцій, щоб дестабілізувати становище в Молдові. Ставка робиться на поляризацію суспільства перед майбутньою зустріччю Кишинева та ЄС і президентськими виборами. Найнебезпечнішим видається можливе рішення Кремля про формальну анексію Придністров'я, щоб виправдати військову інтервенцію.

Глава Кремля Володимир Путін може відкласти військові дії на пізніший термін. У РФ можуть надавати додаткову економічну підтримку Придністров'ю: передати гуманітарну, фінансову допомогу, або укласти нові торговельні угоди й спробувати змусити Молдову поступитися вимогами та скасувати новий Митний кодекс (одна з основних вимог ЄС).

Можуть направити додаткову військову підтримку Придністров'ю в майбутньому. Хоча складно сказати, як будуть переправлятися військовослужбовці та техніка: літакам РФ довелося б летіти через Україну або Румунію (країна НАТО). Або почати масштабну наземну операцію в Одеській області, що малоймовірно, оскільки довелося б відвертати війська від наступу на сході України.

Поки що ніщо не вказує на те, що військовий контингент у Молдові загрожує стабільності Молдови.

Нагадаємо, що напередодні, 28 лютого у РФ заявили про захист "співвітчизників". Представник уряду Молдови Даніел Воде вважає, що загрози ескалації в регіоні зараз немає.

Також повідомлялося, що чиновники невизнаної республіки заявили про "геноцид" з боку Молдови.