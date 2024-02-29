"Припинено спробу": у Міноборони РФ поскаржилися на атаку БПЛА по Курській області

За даними російського оборонного відомства, відповідальність за "терористичний" акт нібито лежить на Україні. Силам ППО вдалося перехопити дрон, як ідеться в повідомленні.

На території російських регіонів останнім часом вкрай неспокійно і противник намагається звинуватити в цьому Україну. 29 лютого в Telegram-каналі Міністерства оборони Російської Федерації повідомили про атаку на Курську область.

За даними оборонного відомства, відповідальність за те, що відбувається в прикордонному російському місті, нібито несе Україна. Цього разу для атаки, як зазначають росіяни, було використано БПЛА.

"Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням БпЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", — ідеться в повідомленні.

У Міноборони поскаржилися на атаку БПЛА по Курській області Фото: Скриншот

Окремо в Міноборони Росії додали, що ударний дрон був нібито знищений засобами ППО над територією Курської області.

У Telegram-каналі уряду Курської області також зазначили, що дрон був перехоплений над регіоном, за що вони похвалили представників сил протиповітряної оборони.

У Міноборони поскаржилися на атаку БПЛА по Курській області Фото: Скриншот

Жодних доказів з боку противника надано не було. Також немає інформації про те, які саме об'єкти намагалася атакувати нібито українська сторона.

Нагадаємо, 28 лютого неспокійно було і на території Кримського півострова. В окупованому Севастополі жителі чули "дуже гучні" вибухи, у зв'язку з чим діти були змушені швидко бігти по домівках. У місцевих Telegram-каналах скаржаться на відсутність будь-якої інформації про причини вибухів, проте повідомляють, що "голосно" на Північній і Корабельній сторонах міста.

27 лютого в російському Курську жителі також чули гучний вибух. Губернатор Курської області Роман Старовойт заявив про роботу повітряно-космічних сил Російської Федерації, однак не повідомив деталей щодо руйнувань чи постраждалих.