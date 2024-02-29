"Рішення немає": у Польщі розповіли про відправлення контингенту в Україну (відео)

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сев'єра зазначив, що Варшава підходить до військової присутності в Україні "з граничною обережністю, або навіть скептицизмом".

Рішення про присутність польського військового контингенту в Україні не було. А варіант відправки польських сил на українську територію навіть не розглядається. Про це 28 лютого заявив глава Бюро національної безпеки Польщі Яцек Сев'єра.

Заяви польського чиновника пролунали в Лондоні, де він провів консультації з радником прем'єр-міністра Великої Британії з питань безпеки Тімом Барроу, заступником міністра оборони Джеймсом Картліджем і главою Міністерства національної безпеки MI5 Річардом Муром.

"Рішення про присутність польського військового контингенту в Україні не було і такий варіант не розглядається. Ми підходимо до військової присутності з граничною обережністю, або навіть скептицизмом, беручи до уваги юридичні наслідки, які може викликати цей тип військової присутності", — заявив Сев'єра.

За його словами, в нинішніх умовах військова присутність Польщі в Україні не виправдана.

У такому ж ключі прокоментував можливість відряджання польських військ в Україну і заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик. Він заявив, що Варшава не розглядає ідею відправлення своїх військових в Україну, додавши при цьому, що польське керівництво не має ні ідеї, ні проєкту з цього питання.

Нагадаємо, після того, як президент Франції Емманюель Макрон за підсумками зустрічі в Парижі 26 лютого допустив відправлення західних військ в Україну в майбутньому, в інформаційному полі почалися обговорення можливості відрядження сил НАТО в Україну.

З цієї нагоди начальник генерального штабу голландської армії генерал Онно Ейхельсхайм сказав, що сценарій розміщення західних сил має являти собою якусь коаліцію, наприклад, через НАТО.