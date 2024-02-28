"Крайній варіант": у Нідерландах оцінили можливість відправки військ НАТО в Україну

Генерал голландської армії Онно Ейхельсхайм переконаний, що сценарій розміщення західних сил має являти собою якусь коаліцію, наприклад, через НАТО або групу з десятка країн.

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Начальник генерального штабу голландської армії генерал Онно Ейхельсхайм вважає, що зараз не дуже вдалий час говорити про відправлення солдатів із західних країн в Україну. Водночас союзники мають бути готовими до будь-яких варіантів, повідомляє "Мілітарний".

Голландський воєначальник зазначив, що загалом не слід скидати з рахунків жоден із варіантів, однак відправлення військ НАТО до України є "крайнім варіантом" і поки що публічно не розглядався.

"Я думаю, не варто скидати з рахунків жоден варіант, щоб подивитися, як найкраще підтримати Україну", — заявив він.

Також Ейхельсхайм додав, що навіть якщо говорити про це суто теоретично, то сценарій розміщення військ має являти собою якусь коаліцію, наприклад, через НАТО або групу з 10-15 країн.

"Було б дуже дивно, якби це зробила одна або дві країни", — наголосив генерал.

Водночас воєначальник переконаний, що існують й інші способи допомогти українській стороні, наприклад, відправити більше озброєння.

Нагадаємо, в інформаційному полі почалися обговорення можливості відрядження сил НАТО в Україну, після того, як президент Франції Емманюель Макрон після зустрічі в Парижі 26 лютого допустив відправлення західних військ в Україну в майбутньому.

Коментуючи підсумки зустрічі в Парижі, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Макрон влаштував "бойову нараду", від якої у словацького політика "йшов мороз по шкірі". За його словами, стратегія Заходу в Україні провалилася і тепер Європа нібито готується надіслати армійські підрозділи.

Слова французького лідера прокоментували й в Москві. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що прямий збройний конфлікт між Росією і блоком НАТО стане неминучим, якщо військові Альянсу з'являться на території України. Він підкреслив, що за такого сценарію вже потрібно говорити не про ймовірність, а про неминучість.