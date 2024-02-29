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Обстріл Покровська: меморіальна дошка на честь полеглого воїна вціліла після ударів РФ (відео)

Олександра Шараєвська
Фото: Соцмережі | Меморіальна дошка у Покровську на честь Владислава Казаріна, яку вціліла після удару ЗС РФ

Владислав Казарін з позивним "Распісной" — солдат Збройних сил України, який загинув влітку 2016 року на Світодарській дузі та був посмертно нагороджений орденом "За Мужність" ІІІ ступеня. Доброволець брав участь у боях за Донецький аеропорт та селище Піски.

Після ракетного обстрілу російськими окупантами 28 лютого Покровська Донецької області вціліла меморіальна дошка, яку відкрили на честь загиблого 22-річного Владислава Казаріна. Про це повідомив співрозмовник Фокусу у Покровську.

Зазначимо, голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що того дня безпосередньо в місті Покровськ після ракетного удару було пошкоджено 3 адміністративні будівлі, а також 15 житлових будинків.

Серйозних ушкоджень після атаки ЗС РФ зазнали зокрема будівлі Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), Будинку культури ШУ "Покровське" та загальноосвітньої школи №3, на якій і встановили меморіальну дошку Владиславу Казаріну.

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Владислав Казарін: що відомо

Владислав Казарін з позивним "Распісной" — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, який загинув влітку 2016 року на Світодарській дузі. Указом президента України від 25 листопада того ж року захисника посмертно нагородили орденом "За Мужність" ІІІ ступеня.

Владислав Казарін. Фото: "Книга памʼяті"

Окрім того, 10 травня 2017 року в Покровську на будівлі ЗОШ № 3, де колись навчався військовий, відкрили меморіальну дошку Владиславу Казаріну.

Депутати вшанували пам"ять полеглого героя. Фото: Покровська МВА

На відеоролику — унікальні кадри, які Владислав Казарін знімав під час боїв за Донецький аеропорт та селище Піски.

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Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що ЗС РФ завдали масованого удару по мирних українських містах за допомогою ракет і дронів-камікадзе Shahed. Командування зазначає, що противник направив іранські дрони-камікадзе на Одеську та Миколаївську області. Більшість із безпілотників було перехоплено і знищено над Чорним морем.