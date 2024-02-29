Обстріл Покровська: меморіальна дошка на честь полеглого воїна вціліла після ударів РФ (відео)

Владислав Казарін з позивним "Распісной" — солдат Збройних сил України, який загинув влітку 2016 року на Світодарській дузі та був посмертно нагороджений орденом "За Мужність" ІІІ ступеня. Доброволець брав участь у боях за Донецький аеропорт та селище Піски.

Після ракетного обстрілу російськими окупантами 28 лютого Покровська Донецької області вціліла меморіальна дошка, яку відкрили на честь загиблого 22-річного Владислава Казаріна. Про це повідомив співрозмовник Фокусу у Покровську.

Зазначимо, голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що того дня безпосередньо в місті Покровськ після ракетного удару було пошкоджено 3 адміністративні будівлі, а також 15 житлових будинків.

Серйозних ушкоджень після атаки ЗС РФ зазнали зокрема будівлі Донецького національного технічного університету (ДонНТУ), Будинку культури ШУ "Покровське" та загальноосвітньої школи №3, на якій і встановили меморіальну дошку Владиславу Казаріну.

Владислав Казарін: що відомо

Владислав Казарін з позивним "Распісной" — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, який загинув влітку 2016 року на Світодарській дузі. Указом президента України від 25 листопада того ж року захисника посмертно нагородили орденом "За Мужність" ІІІ ступеня.

Владислав Казарін. Фото: "Книга памʼяті"

Окрім того, 10 травня 2017 року в Покровську на будівлі ЗОШ № 3, де колись навчався військовий, відкрили меморіальну дошку Владиславу Казаріну.

Депутати вшанували пам"ять полеглого героя. Фото: Покровська МВА

На відеоролику — унікальні кадри, які Владислав Казарін знімав під час боїв за Донецький аеропорт та селище Піски.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що ЗС РФ завдали масованого удару по мирних українських містах за допомогою ракет і дронів-камікадзе Shahed. Командування зазначає, що противник направив іранські дрони-камікадзе на Одеську та Миколаївську області. Більшість із безпілотників було перехоплено і знищено над Чорним морем.