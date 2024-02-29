Чотири фази: Німеччина спрогнозувала сценарії нападу на країни НАТО, — ЗМІ

Уряд ФРН пропонує взяти презентований сценарій за основу для побудови концепції цивільного захисту, а відповідним відомствам — змоделювати власні "підсценарії" для ефективнішої оборони.

Уряд ФРН подав до Бундестагу звіт про аналіз ризиків для цивільного захисту, де змодельовано сценарії ймовірного нападу невідомого агресора на країни НАТО. Про це повідомила "Європейська правда", у розпорядженні якої є згаданий звіт.

Як зазначається у звіті, його підготовлено на основі уроків повномасштабного вторгнення Росії в Україну, що підтвердило висновок фахівців щодо сучасних воєнних дій. У звіті підкреслюється, що ці дії поєднують класичні та неконвенційні операції, до яких належать кібератаки, кампанії з дезінформації та диверсії.

"Напад агресора — гібридний та/або із застосуванням усього арсеналу сучасних збройних сил в усіх вимірах (сухопутний, повітряний/космічний, морський, кібернетичний та інформаційний) на територію НАТО… є, таким чином, вірогідним сценарієм", — йдеться у звіті.

Від дезінформації до операцій у космосі

Спеціалісти, котрі готували цей урядовий звіт, презентують один зі сценаріїв нападу на країни Північноатлантичного альянсу, підкреслюючи, що він є лише одним з можливих, проте не уточнюють, який розвиток подій передбачають інші.

На думку авторів звіту, представлений сценарій розбиває конфлікт на чотири фази:

перша — триває з різним ступенем інтенсивності кілька років і передбачає гібридний вплив агресора: шпигунство, кібератаки, диверсії та атаки на життєво важливі та оборонно важливі об'єкти і критичну інфраструктуру. Ключова особливість — гібридний вплив відбувається таємно і пов’язати його з агресором відразу неможливо;

друга — триває кілька місяців і передбачає розгортання військ агресора на східних кордонах НАТО. Водночас — розгортання сил НАТО для стримування у відповідь. Гібридний вплив продовжується, але стає інтенсивнішим і дедалі менше приховується;

третя — триває щонайменше один рік і передбачає відкриту воєнну агресію проти території НАТО: вибіркові атаки із застосуванням конвенційних і неконвенційних засобів, у тому числі по цілях на території ФРН, а також імовірні перебої в роботі супутників у космосі;

четверта — війська агресора прориваються через оборонні лінії НАТО на територію Німеччини. Також передбачається повномасштабне збройне протистояння в космосі. Фаза завершується "домовленістю про припинення вогню не раніше, ніж через кілька місяців".

Уряд ФРН пропонує взяти саме цей сценарій за основу для побудови концепції цивільного захисту. Проте відповідним відомствам за своїм профілем рекомендовано змоделювати власні "підсценарії" для ефективнішої оборони.

Раніше стало відомо, що Бундесвер уперше з кінця холодної війни розробляє новий комплексний оперативний план оборони, який враховує уроки повномасштабної російської агресії проти України. Він має гриф "цілком таємно" та очікується до кінця березня.

Нагадаємо, що деякі країни НАТО попереджають про ризик агресії Росії найближчим часом. Наприклад, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Альянс повинен готуватися до нападу Росії на країну НАТО протягом 5-8 років.