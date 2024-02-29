Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов наголосив, що ворог був би дуже радий "заморозити все так, як є зараз", змусивши Київ визнати захоплені ним території російськими.

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що у Кремлі були б "дуже раді" заморозити війну, змусивши Україну визнати тимчасово захоплені території російськими. Про це керівник ГУР розповів в інтерв’ю канадському суспільному мовнику CBC News.

"Росіяни були б дуже раді заморозити все, як є зараз", — запевняє очільник української військової розвідки.

За його словами, росіяни намагаються змусити Україну визнати "територію, яку вони захопили, як російську".

"У цьому разі вони б святкували перемогу. Цього ніколи не трапиться", — запевнив Буданов.

Буданов прокоментував витік плану контрнаступу ЗСУ

Нагадаємо, у тому ж інтервʼю Буданов прокоментував слова президента Володимира Зеленського про те, що росіяни отримали план контрнаступу України ще до його початку.

Він підтвердив, що у Кремлі якимось чином отримали доступ до таємних планів України стосовно контрнаступу.

"Це серйозна проблема, і ми вживаємо певних заходів", — запевнив керівник ГУР.

Нагадаємо, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що президент РФ Володимир Путін не хоче справжніх переговорів з Україною. Кремль не хоче програвати війну, а для цього йому треба залишити під своїм контролем окуповані території.

Зазначимо, раніше ЗМІ повідомляли, що Путін пропонував США заморозити війну в Україні, але переговори не увінчалися успіхом. Джерело в Сполучених Штатах у коментарі виданню заперечило будь-які офіційні контакти з Кремлем і заявило, що Вашингтон не братиме участі в переговорах "за спиною" у Києва. Однак, за його словами, між росіянами "не в уряді", ймовірно, були неофіційні розмови.