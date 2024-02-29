"Легендарна російська весна": Путін виправдав вторгнення в Україну (відео)

За словами глави Кремля, збройний конфлікт на території України нібито спровокував Захід, а росіяни не планують зупинятися під час бойових дій. Путін також стверджує, що жителі окупованих територій "з любов'ю" поставилися до інтервенції РФ.

Більша частина громадян Росії нібито підтримала початок війни в Україні, а жителі тимчасово окупованих територій виявляють любов до "Батьківщини". Про це заявив президент Росії Володимир Путін під час послання Федеральним зборам РФ 29 лютого.

За його словами, вже 10 років минуло з моменту, як Росія вторглася на територію України, проте він це назвав "легендарною російською весною". Очільник Кремля вважає, що жителі Криму, Донбасу та інших захоплених регіонів виявляють енергію, мужність і щирість, що викликає в нього почуття гордості.

А ось що стосується повномасштабної війни, то глава Російської Федерації переконаний, що ці дії підтримує абсолютна більшість росіян.

"Ці якості чітко, однозначно проявилися на самому початку спеціальної військової операції (офіційна назва Кремля повномасштабної війни в Україні, — ред.), коли її підтримала абсолютно більшість російського народу. Незважаючи на всі випробування, гіркоту втрат, люди непохитні в цьому виборі. Постійно підтверджують це прагненням зробити якомога більше для країни і для загального блага", — заявив Володимир Путін.

До слова, перед початком засідання президент Росії оголосив хвилину мовчання в пам'ять тих, хто загинув на війні в Україні та подякував окупантам за їхні дії.

У Кремлі, як і раніше, впевнені, що Росія не несе відповідальності за війну, яку було розв'язано на території України.

"На всіх напрямках війська впевнено наступають і звільняють території. Не Росія почала цю війну, але ми зробимо все, щоб викорінити нацизм, захистити суверенітет наших громадян", — каже Володимир Путін.

Нагадаємо, 27 лютого аналітики з ISW повідомляли, що Володимир Путін почав підготовку до можливої широкомасштабної війни проти НАТО. На їхню думку, заява російського президента про необхідність створення Ленінградського військового округу після вступу Фінляндії до НАТО сигналізувала про готовність Кремля протистояти НАТО.