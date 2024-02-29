Франція може відправити своїх військових в Україну, — прем'єр-міністр

Очільник уряду Габріель Атталь зазначив, що солдати його країни можуть навчати українську армію або ж захищати "певну кількість кордонів".

Франція може відправити своїх військовослужбовців в Україну. Про це заявив прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь під час виступу у Сенаті, передає Public Senat.

За словами посадовця, ніхто у Франції не вірить у перемогу Російської Федерації у повномасштабній війні проти України.

"Росія змінила свою позицію. Її позиція стала більш жорсткою в контексті цього конфлікту, а також стосовно нас, Франції та союзників через множення хибної інформації з метою отруїти нас або кібератак", — сказав Атталь.

Прем'єр наголошує, що нині реальністю полягає в тому, що Росія є прямою і безпосередньою загрозою для Франції "на всіх рівнях".

"Коли ми говоримо про французьких солдатів, ми абсолютно точно можемо говорити про солдатів, які проходять навчання, оборону наземних військ або захист певної кількості кордонів", — уточнив він.

У НАТО обговорюють можливість відправки військ в Україну

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками конференції на підтримку України, який відбувся 26 лютого в Парижі заявив, що в Північноатлантичному альянсі допускають можливість відправки військ в Україну.

Як зазначив французький лідер, два роки тому багато лідерів європейських країн говорили, що не стануть постачати Україні танки, літаки та ракети дальнього радіусу дії, проте їхня позиція змінилася.

26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Парижі відбулася "бойова нарада" за участю президента Емманюеля Макрона, під час якої обговорювали відправлення в Україну армійських підрозділів.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Болгарії Тодор Тагарьов повідомив, що Болгарія не відправлятиме своїх військовослужбовців на війну в Україну, однак російський президент Володимир Путін не повинен бути спокійний через це.