"Нападає на слабких". Дуда прокоментував імовірність атаки РФ на країни НАТО

Польський президент сумнівається в агресії з боку РФ і стверджує, що Кремль не нападає на країни, які мають сильну армію.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив свої сумніви щодо можливості Росії атакувати будь-яку країну, що входить до складу Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє видання Fakt.

"Я не вірю в це, тому що вірю, що ми будемо готові", — заявив він.

Згідно з висловлюванням Дуди, Росія не буде атакувати країни НАТО за умови, що вони матимуть достатню силу і міць.

"Ви не нападаєте на сильних. Ви нападаєте на слабких. На тих, кого можна легко перемогти. Я думаю, що якби (російський диктатор, — ред.) Володимир Путін знав, що чекає на нього і його армію в Україні, він би не напав на Україну", — наголосив президент Польщі.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, як і його колеги з ЄС, б'є на сполох через збільшення оборонних видатків РФ, що може призвести до прямої конфронтації з НАТО і перевірки зобов'язань Альянсу з колективної безпеки.

Також на початку лютого повідомлялося, що віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ситуація у світі напружена, і польська сторона допускає можливість нападу Росії.

14 січня ЗМІ повідомили з посиланням на секретні документи Бундесверу, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.

1 лютого Румунія приєдналася до низки країн НАТО, чиї високопоставлені представники висловлюють застереження від можливого конфлікту з Росією. Глава Генерального штабу Збройних сил Румунії Георгіца Влад заявив, що його країна наразі не готова до можливої війни з Росією, але наголосив, що необхідно серйозно розглядати цю загрозу.