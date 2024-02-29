Просунулися на 6 км: ЗС РФ намагаються закріпитися навколо Авдіївки, — британська розвідка

За словами аналітиків, противник хоче зараз наростити темп наступу, щоб не дати українським захисникам ефективно вибудувати оборону.

Російські окупанти продовжують активні дії на фронті, зокрема в районі міста Авдіївка Донецької області, яке їм напередодні вдалося взяти під свій контроль. У звіті розвідки Міноборони Великої Британії від 29 лютого висловилися з цього приводу.

За даними аналітиків, з 17 лютого, коли місто на Донбасі перейшло до рук противника, ЗС РФ змогли просунутися ще на 6 кілометрів від центру Авдіївки. Відповідно, робиться висновок, що саме цей напрямок є для ворога пріоритетним і найближчим часом нічого не зміниться.

Також у британській розвідці зазначили, що російські окупанти, найімовірніше, взяли під свій контроль ще кілька населених пунктів у цьому районі. Йдеться про Ласточкине, Степове та Сєверне. Відповідно, такі тактичні успіхи можуть допомогти противнику зміцнити свої позиції навколо Авдіївки.

"Росія також, імовірно, прагне наростити темп на осі, щоб скористатися тим фактом, що тут менше стаціонарних, оборонних позицій і міських районів, з яких українські сили можуть оборонятися", — підсумували аналітики.

У британській розвідці проаналізували дії ЗС РФ біля Авдіївки Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося, що генерал США розповів, чи можуть ЗС РФ піти в масштабний наступ. За словами ексголовнокомандувача військами США в Європі Бена Годжеса, противник продовжує святкувати захоплення Авдіївки, ніби це один із вирішальних успіхів війни. Командування ЗС РФ не шкодує сил на просування вперед, тоді як економіка Кремля перебуває в "крихкому" становищі.

Також у 110-й ОМБр розкрили деталі виходу з Авдіївки. За словами речника підрозділу Івана Секача, після виходу із захопленого міста на Донбасі бригада зберегла свою боєздатність і зараз набирає нових людей.