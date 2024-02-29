"Розбіглися по куточках": у ВМС розповіли про "цікавий випадок" з Чорноморським флотом РФ

Українські військові зафіксували "втечу" двох ворожих кораблів у Чорному морі. Причина несподіваної зміни маршруту наразі невідома, але у захисників є припущення щодо цього.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про інцидент з російськими суднами у Чорному морі. Про це відомо з його коментаря в ефірі телемарафону 29 лютого.

"Нещодавно стався цікавий випадок, коли вони двома корабельними одиницями вирушили на супровід своїх суден з Босфору. Це буває нечасто, десь раз на місяць. Але в якийсь момент розвернулися і пішли назад", — поділився Плетенчук.

Він зазначив, що причина "втечі" російських кораблів наразі невідома. Однак військові припускають, що ворог отримав дані про небезпеку.

"І судна ці були вимушені рухатися вздовж територій Турецької Республіки, фактично ховаючись в територіальних водах. Тобто не найкоротшим шляхом, не тим, який вони зазвичай використовують, а вийшли в море і розбіглися по куточках", — пояснив речник.

Він повідомив, що загалом ситуація у морі — стабільна, а Чорноморський флот РФ у своїх діях "обмежений".

"Немає такої великої активності. Зараз лише одна одиниця в Чорному морі", — уточнив Плетенчук.

З його слів, спостерігається тенденція, що російські судна не можуть "здійснювати свою діяльність в той спосіб, як вони звикли" та не виходять в центральну частину акваторії (південніше Криму) через небезпеку.

"Тенденція для нас позитивна проглядається в Чорному морі", — підсумував представник ВМС.

Коментар Дмитра Плетенчука (про ситуацію в Чорному морі — з 0:30)

Нагадаємо, речник ОСУВ "Хортиця" Ілля Євлаш розповів, що ЗС РФ намагаються просунутись на Бахмутському напрямі. Цілями ворога є два населені пункти.

29 лютого у розвідці Міноборони Великої Британії заявили, що російським окупантам вдалося просунутись на шість кілометрів від центру Авдіївки. Зазначається, що цей напрям є пріоритетним для РФ.