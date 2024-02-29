В Японії вперше випробували новий вертоліт HH-60W Jolly Green II: що відомо про машину (відео)

Американський гелікоптер, який в авіаційних колах ласкаво називають "Віскі", має замінити ветерана HH-60G Pave Hawk. Нова машина має потужніший двигун і краще захищена від ракетних атак.

В Японії в небі над Окінавою 27 лютого відбувся перший випробувальний політ новітнього американського рятувального вертольота HH-60W Jolly Green II. Цей політ ознаменував дебют HH-60W, який в авіаційних колах ласкаво називають "Віскі", повідомляють оглядачі Bulgarian Military.

Нова машина покликана замінити HH-60G Pave Hawk, який використовується в пошуково-рятувальних операціях. Льотні випробування 27 лютого були ще знаменними тому, що це був перший політ HH-60W з повністю готовим екіпажем на борту.

Автори матеріалу звернули увагу, що ще 2020 року міністр американських ВПС Френк Кендалл наголосив на необхідності переходу до високотехнологічних бойових операцій проти Китаю і Росії, визнаючи реальність "вкрай спірного" повітряного простору.

Спочатку планувалося, що ВПС США закуплять щонайменше 113 таких вертольотів. Однак в одній із наступних заяв Кендалл скоригував цей показник до 75 одиниць для американських повітряних сил.

Особливості HH-60W

Насамперед, зазначають експерти, новий Jolly Green II відрізняється від Pave Hawk потужнішим двигуном. Це означає, що машина долає більшу відстань від свого попередника і робить це швидше, що критично під час рятувальних операцій, де час має вирішальне значення.

Також HH-60W має більшу вантажопідйомність і більший за об'ємом паливний бак, за рахунок чого можна довше перебувати в повітрі без дозаправки.

"Віскі" може похвалитися сучасною кабіною, яка дає змогу пілотам краще бачити навколишнє оточення. Крім того, він оснащений передовими системами пілотування, як-от цифровий автопілот, що робить його простішим в управлінні та надійнішим.

У плані захисту він також оснащений краще за HH-60G, маючи на борту приймачі радіолокаційного попередження, інфрачервоні датчики попередження про ракетний напад, а також систему розсіювання сигнальних ракет і зенітних снарядів.

Зміни торкнулися авіоніки та бортових систем, а модульна конструкція гелікоптера дає змогу легко інтегрувати нові технології в міру їхньої появи. Це гарантує, що машина ще довгий час залишатиметься в авангарді вертолітних технологій.

Раніше повідомлялося, що на виставці авіації в Сінгапурі представила ударний вертоліт Z-10ME. Машина призначена для боротьби з танками й бронетехнікою противника, але для повітряного бою оснащена ракетами класу "повітря-повітря" TY-90.