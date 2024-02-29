"Готові до поганих сценаріїв": заяви Путіна слід сприймати серйозно, — Туск

За словами польського прем'єра, позиція РФ зобов'язує Захід "прокидатися" і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.

За словами прем'єра Польщі Дональда Туска, усьому світу необхідно уважніше ставитися до агресивних висловлювань і заяв, які робить російський лідер Володимир Путін. Про це повідомляє видання Onet.

"Не тільки агресивну риторику, а й рішення, які анонсував Путін, — щодо збільшення самодостатності Росії, переведення економіки на військові рейки, модернізації армії — все це слід сприймати абсолютно серйозно", — заявив Туск.

Прем'єр-міністр Польщі пояснив, що Європа повинна усвідомити необхідність підготовки до можливих військових загроз, викликаних "гонкою озброєнь", яку Росія проводить і нав'язує світу.

"Європейський союз повинен ухвалювати рішення, які врівноважать військовий потенціал Росії і зроблять Європу краще готовою до поганих сценаріїв", — додав Туск.

Зазначимо, що 29 лютого президент Польщі Анджей Дуда висловив свої сумніви щодо можливості Росії атакувати будь-яку країну, що входить до складу Північноатлантичного альянсу.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, як і його колеги з ЄС, б'є на сполох через збільшення оборонних видатків РФ, що може призвести до прямої конфронтації з НАТО і перевірки зобов'язань Альянсу з колективної безпеки.

Також на початку лютого повідомлялося, що віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що ситуація у світі напружена, і польська сторона допускає можливість нападу Росії.

14 січня ЗМІ повідомили з посиланням на секретні документи Бундесверу, що Німеччина веде підготовку до можливого збройного конфлікту з РФ, який може початися найближчим часом.