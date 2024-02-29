"Усе вже на столі": чотири країни НАТО не виключають відправлення військ в Україну

В Естонії, Литві та Нідерландах розповіли, що думають про відправлення військ в Україну. У Великій Британії заявили, що їхні військові вже допомагають ЗСУ на території воюючої країни.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас заявив, що її країна розглядає "всі можливості" без винятку, щоб допомогти Україні перемогти у війні проти Росії. Про це повідомляє видання Politico.

Коментуючи слова французького президента Емманюеля Макрона про відправлення військ НАТО в Україну, Каллас сказала, що лідери країн НАТО і ЄС мають обговорити всі можливості за зачиненими дверима.

"Я думаю, це також сигнали, які ми посилаємо Росії, що ми не виключаємо різні речі", — сказала Каллас.

Вона наголосила, що все для допомоги Києву перебуває "на столі".

Війська НАТО в Україні: у Литві не виключають такого рішення

Як пише LRT, Литовські чиновники розглядають можливість відправки литовських військових в Україну для навчання військ країни, але підтримка у вигляді зброї та боєприпасів поки що залишається головним пріоритетом, заявив радник президента Кястутіс Будріс, коментуючи слова того ж Макрона.

"Ми говоримо про таку можливість, і робимо це абсолютно відкрито. Є багато нюансів щодо того, що може статися і за яких умов", — заявив він журналістам.

Також він зазначив, що головним інструментом наразі є боєприпаси. Вони потрібні сьогодні і були потрібні ще вчора.

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також розповів про можливість направлення військ НАТО в Україну з навчальними цілями. За його словами, зараз у Литви є мандат на об'єднання місії з навчання українців, а литовські війська навчають солдатів ЗСУ у Великій Британії, Німеччині та в самій Литві.

Війська НАТО в Україні: що думають у Нідерландах

NL Times пише, що, за словами начальника Генштабу Нідерландів, генерала Онно Ейхельсгайма, поки що не на часі говорити про відправку солдатів в Україну. Однак слід залишити всі варіанти відкритими.

"Я думаю, слід залишити всі варіанти відкритими, щоб побачити, як можна найкраще підтримати Україну", — сказав він.

Генерал додав, що вперше про відправлення військ НАТО в Україну йдеться публічно, але це "дальній" варіант. Ба більше, поки що ніхто не просив Нідерланди відправити кудись війська. Начальник генштабу також зазначив, що якби західні військові прийшли в Україну, їм довелося б діяти у складі коаліції. Йдеться про відправку контингенту або через НАТО, або через альянс 10-15 країн. У будь-якому разі, таке рішення — політичне.

"Було б дуже дивно, якби це зробила одна або дві країни", — сказав він.

Війська НАТО в Україні: британські військові вже підтримують ЗСУ

Guardian повідомляє, що прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що Лондон не планує розміщувати великий військовий контингент в Україні. Однак зазначив, що британські війська і так перебувають у країні, але в невеликій кількості.

"Крім невеликої кількості особового складу, який у нас є в країні, що підтримує збройні сили України, у нас немає жодних планів щодо великомасштабного розгортання", — заявив він.

Він також додав, що велика кількість українських військовослужбовців проходить підготовку у Великій Британії, а Лондон підтримував Київ зброєю та іншим військовим обладнанням.

Нагадаємо, під час саміту в Парижі, який відбувся 26 лютого, президент Франції Емманюель Макрон допустив можливість введення західних військ до України. У разі ухвалення такого рішення, ці солдати участі в бойових діях участі не братимуть.

Пізніше президент України Володимир Зеленський сказав, що поки не володіє конкретною інформацією щодо потенційного розміщення західних військ на території України. За його словами, Макрон обговорить із ним цю ідею, коли прибуде з візитом до Києва в середині березня.