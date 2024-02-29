"Йшли на човнах до ворога": боєць розповів про створення плацдарму на лівому березі (відео)

Саме найскладнішим випробуванням він назвав водну перешкоду. Бої за утримання плацдарму на лівому березі тривають й надалі.

Боєць-прикордонник на псевдо "Маорі" розповів подробиці створення плацдарму на лівому березі Херсонської області після звільнення правобережжя Дніпра. Держприкордонслужба України у Telegram повідомила подробиці.

Він розповів, що росіяни одразу використовують міномети, щойно військові ЗСУ сідають у човен. Зі слів прикордонника, на цьому напрямку адреналін тримає аж до повернення на підконтрольну Україні територію.

"Ми йшли на човнах прямісінько до ворога", – розповідає боєць.

Саме найскладнішим випробуванням він назвав водну перешкоду. Бої за утримання плацдарму на лівому березі тривають й надалі.

Ситуація на лівобережжі Дніпра від Генштабу ЗСУ

На Херсонському напрямку, як йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ, в зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса", попри значні втрати, російські окупанти не полишають спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Російські війська протягом минулої доби противник здійснив 4 марні штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас українські воїни й надалі діють активно. Захисники завдають діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, 29 лютого бойовий медик батальйону "Вовки Да Вінчі" Дмитро Козятинський вважає, що воювати повинні усі українці. З його слів, мобілізаційний вік в України потрібно понизити до 23 років.