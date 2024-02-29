Бої за кожну вулицю: бійці 3-ї ОШБр показали, як вибивали окупантів з Красногорівки (відео)

Минаючи мінні загородження, підрозділи 3-ї штурмової бригади зайшли до міста та розпочали просування по вулицях.

Бійці ЗСУ змогли вибити російських окупантів з Красногорівки на Донеччині. Бої йшли за кожну вулицю і будинок, куди встигли зайти росіяни. Бійці 3-ї штурмової бригади ЗСУ поділилися кадрами боїв на околицях Красногорівки.

Згідно з отриманим перехопленням із ворожої рації, ситуація для росіян в населеному пункті склалася проблематично. Вони назвали її "х*вою".

"На відео — перші кадри зачистки населеного пункту від окупантів 3-ю штурмовою бригадою. Минаючи мінні загородження, підрозділи бригади зайшли до міста на броні та розпочали просування вулицями. Ворог не збирався відходити й чіплявся за кожен будинок. Росіян із них вибивали силою, набоями та гранатами", — йдеться в повідомленні.

В пресслужбі підрозділу зазначили, що ворога вибили з міста. Це зробили бійці 3-ї роти 1-го штурмового батальйону та бійці 1-ї роти 2-го штурмового батальйону бригади.

Нагадаємо, 27 лютого аналітики Інституту вивчення війни заявили, що ЗС РФ намагаються використати тактичні можливості, здобуті захопленням Авдіївки, щоб просунутися далі на Донеччині.

Командувач ОСУВ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що станом на 27 лютого українські військові "стабілізували лінію оборони" під Авдіївкою.