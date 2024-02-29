"Там можна перебувати лічені хвилини": із окупантів, які окопувалися в Рудому лісі, ніхто не вижив

У місці, де окопалися російські вояки, можна перебувати лише кілька хвилин. Перебуваючи там, вони отримали дозу опромінення, яку можна порівняти з річною дозою опромінення.

Чорнобильська атомна електростанція була захоплена російськими військами в перший день повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Російські солдати розмістилися в зараженому радіацією Рудому лісі та навіть там окопалися. Усі російські військові, які перебували на території Чорнобильської атомної електростанції, отримали значні дози опромінення та незабаром померли. Про це в коментарі Укрінформ повідомив голова міста Вараш Олександр Мензул.

"Так, у нас немає ядерної зброї, але в нас ядерні матеріали. Можна згадати, як окопувалися безграмотні о*ки в Чорнобильській зоні (у радіоактивному Рудому лісі, — ред.). Я знаю це місце, там можна перебувати лічені хвилини. До речі, за нашими каналами ми отримали інформацію, що з російських вояк, які там були, ніхто не вижив", — сказав Олександр Мензул.

ЗС РФ у Рудому лісі

Він додав, що у Вараші не виключають повторного нападу з території Білорусі, але зараз підходи заміновані.

"Від нас до білорусів — кілометрів 50-70 по прямій. Нібито й близько, але маршрут непростий — непрохідні ліси та болота. Це, до речі, було однією з причин, чому о*ки не зайшли саме тут на початку широкомасштабного вторгнення, а рушили в бік Чорнобиля. У нас є кілька доріг (у бік Білорусі, — ред.), які оточені непрохідними лісами. І ці шляхи — контрольовані: перекриті, перериті, заміновані", — сказав посадовець.

Нагадаємо, що 25 жовтня 2023 року в Москві під вікнами багатоповерхівки знайшли тіло 75-річного Віктора Смагіна — ключового свідка трагедії на Чорнобильській АЕС. Він наклав на себе руки на тлі загострення важкої хвороби.

За інформацією журналістів, росіяни вкрали з ядерних лабораторій ЧАЕС 698 комп'ютерів, 344 автомобілі, 1500 дозиметрів радіації та майже всі системи пожежогасіння.