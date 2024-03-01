Ховається впритул до фронту: ЗМІ відшукали ще один літак А-50 на летовищі в РФ (фото)

Дістатись до літака А-50, який перебуває неподалік від лінії фронту, не надто просто. Потрібно або обпливти Крим, або перелетіти окуповані території.

Російське командування перемістило дефіцитний літак далекого радіолокаційного виявлення (ДРЛВ) А-50 на летовищі у Таганрозі у Ростовській області РФ. Повітряне судно регулярно приземляється та злітає на місцевому аеродромі. Супутникові світлини з зображенням літака-шпигуна відшукали журналісти проєкту "Схеми", розповіли у Telegram-каналі "Радіо Свобода".

Журналісти отримали дві супутникових світлини місцевості в Таганрозі. На світлині — стоянка російських літаків.

Перше зображення зроблене 28 лютого 2024 року над точкою з координатами 47° 11′ 45″ N, 38° 51′ 50″ E, і літака А-50 на фото не видно.

Літак ДРЛВ А-50 28 лютого 2024 року Фото: Радіо Свобода

Друге фото зроблене 29 лютого 2024 року. У точці з координатами 47° 11′ 53″ N, 38° 51′ 55″ E можна побачити обриси літака-шпигуна.

Літак ДРЛВ А-50 29 лютого 2024 року Фото: Радіо Свобода

У дописі вказується, що повітряне судно не вперше дислокується у вказаній місцевості у Таганрозі. Зокрема, попередні випадки, коли його там помітили — вересень 2023 та 15 лютого 2024 року. Подібні переміщення свідчать, що літак перебуває у робочому стані і активно використовується.

Зазначимо, місцерозташування А-50 — аеродром "Таганрог-Південний", зовсім поруч — Таганрозький механічний коледж, а за 4 км на північ — військова авіабаза "Таганрог".

Літак ДРЛВ А-50 - на аеродромі "Таганрог-Південний" Фото: Google Maps

Орієнтовна відстань від стоянки повітряного судна, вартістю 350 млн дол., до підконтрольної Україні території — близько 130 км. Втім, щоб туди дістатись, доведеться здолати окуповані території або рухатись в обхід Криму по Чорному та Азовському морях.

Літак ДРЛВ А-50 - відстань для удару Фото: DeepStateMAP

Падіння А-50 — деталі подій

Зазначимо, у лютому 2024 року росіяни втратили відразу два літаки А-50. Перший літак збили 14 лютого над Азовським морем. Разом з ним від удару невідомого снаряда постраждав повітряний командний пункт Ил-22, який зумів дістатись до летовища і все ж не розбився.

Другий літак А-50 збили неподалік від Єйська 23 лютого. Місцеві жителі показали велику пожежу на місці падіння, а також окремі уламки. Згодом з'явились супутникові стволини місця падіння: помітили вигоріле поле площею 45 соток.

Військові експерти не можуть точно встановити, якою саме зброєю дістали по російських літаках. Серед версій — західний комплекс Patriot чи вдосконалена радянська установка С-200.

Тим часом воєнний оглядач Олександр Коваленко підрахував, що ворог втратив три дорогоцінних літаки, а ще три має у неробочому стані. За орієнтовними оцінками ЗС РФ можуть підняти у розвідку лише 2-3 повітряних судна.

Одна з причин посиленої атаки на літаки далекого виявлення — підготовка України до появи винищувачів F-16, пояснили експерти. Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнат вкотре пояснив, що західних літаків ЗСУ ще не отримали — їх очікують весною чи влітку 2024 року.