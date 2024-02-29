Хлопці тримають оборону на 360 градусів: боєць ЗСУ про важкі бої в катакомбах в Білогорівці

ЗС РФ в Білогорівці активно використовують КАБи, намагаючись пробити катакомби, де ховаються бійці ЗСУ, та забезпечити собі обхід по трубі в тил українських позицій, як це було в Авдіївці.

В районі Білогорівки на Луганщині Сили оборони в буквальному сенсі ведуть підземні бої з окупантами. Вони воюють у катакомбах, які йдуть від промзони у сам населений пункт. Про ситуацію на цій ділянці фронту розповів у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

"Білогорівка — "не медійний" напрямок: бої в катакомбах, 7 км пішки на позиції, десятки спалених п**орських колон та вщент знищена промка. Вже понад рік там тривають пекельні бої, понад рік одні і ті ж бригади стримують навалу. Зараз йдуть бої в розбитій промці, точніше під її фундаментом, в катакомбах, адже від неї нічого не залишилось. Хлопці тримають оборону на деяких позиціях на 360 градусів, дуже складна місцевість та обстановка для бойових дій", — розповідає військовий.

Він додає, що окупанти тут активно використовують КАБи, бо підземні катакомби з промзони ведуть до самої Білогорівки, тому росіяни намагаються постійно пробити авіабомбами отвори, щоб забезпечити обхід по трубі в тил позицій ЗСУ, як це було в "Царській охоті" в Авдіївці.

"Промка вщент знищена, тому інколи хлопців завалювало під землею, при цьому противник був, буквально, над ними, але якимось дивом вони продовбали прохід та вийшли. Втрата промки = втрата Білогорівки. Болото також робить свою справу, тому зазвичай по 2 людини носять БК за 7 км на позиції своїм ходом", — розповів "Алекс".

Знищена колона техніки РФ під Білогорівкою

Він додав, що до Білогорівки один логістичний шлях, а через особливості місцевості втрата позиції на висоті може означати автоматичний відхід з позицій в низині.

Окупант залазить в катакомби

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ 29 лютого повідомили, що на Лиманському напрямку бійцями Сил оборони відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, що Сили оборони знищили "нафаршировану" штурмову групу ЗС РФ під Роботиним і затрофеїли кулемет "Печеніг". Деякі загарбники в штурмовій групі встигли повоювати в Україні 10 днів.

Раніше повідомлялося, що бійці ЗСУ змогли вибити російських окупантів з Красногорівки на Донеччині. Бої йшли за кожну вулицю і будинок, куди встигли зайти росіяни.