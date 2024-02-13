"Боролись до останнього": 15 бійців ЗСУ заблокувало в тунелі під окупантами в Білогорівці

В районі Білогорівки розгалужена мережа підземних ходів, які активно використовували бійці ЗСУ. Того дня ворог авіаційними бомбами обвалив споруди одного з тунелів, де перебували українські захисники.

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В районі Білогорівки на Луганщині групу бійців Сил оборони, які перебували в підземному тунелі засипало під час обстрілу КАБами. Окупанти змушували їх здатися в полон, але українські захисники відмовилися. Як їм вдалося вибратися з-під носа в окупантів, розповів у своєму телеграм-каналі "Офіцер+" лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

За його словами в районі Білогорівки розгалужена мережа підземних ходів, які активно використовували бійці ЗСУ активно, але того дня ворог активно завдавав вогневе ураження і вдалось обвалити споруди одного з тунелів.

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"В той день п**ари били артою, КАБами, нашу позицію, яка прикриває з флангу "промку", і через цю позицію відбувається логістика. Під завалами опинилось 15 людей які не можуть вийти, на 1 поверсі (просто над ними) були вже п**ари, які кричали нашим: "Здавайтєсь — і с вамі нічєго нє будєт". Наші хлопці майже добу сиділи під землею, з противником над головою, який знав, що вони там", — розповідає "Алекс".

Лише якимось дивом групі бійців вдалося зробити дірку і під димами всім вийти на поверхню без втрат.

"З воїнів ніхто не дав задню, всі боролись до останнього, постійно виходили на радіозвʼязок, і коли зʼявилась можливість вибратись — грамотно скористались. Честь вам, хлопці", — написав він.

"Алекс" зауважив, що позиції ЗСУ на цій ділянці, на жаль, були втрачені.

Нагадаємо, що ЗСУ знищили "нафаршировану" штурмову групу росіян під Роботиним і затрофеїли кулемет "Печеніг". Деякі загарбники в штурмовій групі встигли повоювати в Україні 10 днів.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ втратили позиції у південній частині фронту біля села Кам'янське та у східній частині — біля Мар'їнки та Вугледара.