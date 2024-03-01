Мирні переговори і ядерні погрози: Путін намагається зацікавити Захід, — ISW

На думку аналітиків, заяви російського президента явно спрямовані на те, щоб Європа і США звернули на нього увагу. Кремль нібито готовий домовлятися як із Вашингтоном, так і з Києвом, проте все це імітація.

Президент Росії Володимир Путін хотів привернути до себе увагу Заходу, тому під час послання до Федеральних зборів використовував ядерну риторику. Про це йдеться в американському Інституті вивчення війни (ISW) від 29 лютого.

Виступ Путіна 29 лютого: діалог зі США

Напередодні відбувся черговий виступ глави Кремля, де крім своїх планів на наступні 6 років терміну, які можуть стартувати після виборів президента, глава держави знову висловився про нестабільну ситуацію у світі.

Володимир Путін використав риторику про переговори і тим самим підтвердив уявну готовність до того, що потрібно домовлятися зі Сполученими Штатами Америки з питань "стратегічної стабільності". При цьому саме Вашингтон нібито винен у тому, що дипломатія перестала працювати. Усе це було сказано для того, як вважають аналітики, щоб привернути до себе увагу Заходу.

Глава Кремля також зазначив, що якщо США дійсно бажають почати .обговорення важливих питань, то їм спочатку нібито необхідно врахувати національні інтереси Росії.

Виступ Путіна 29 лютого: війна в Україні

Окрема тема, якої торкнувся Володимир Путін у своїй промові — війна в Україні. Він продовжує переслідувати свої максималістські цілі і продовжує вірити в те, що Київ нібито погодитися на капітуляцію. Одночасно, в його світі має відбутися роззброєння НАТО і все це "в рамках невід'ємної частини національних інтересів".

У ISW переконані, що розмови про переговори Росії з Україною найближчим часом збільшаться, однак це лише імітація зацікавленості у мирі. У такому разі Захід може спробувати переконати Київ піти на територіальні поступки.

Виступ Путіна 29 лютого: ядерна зброя

Послання до Федеральних зборів не обійшлося без чергових погроз ядерною зброєю. Володимир Путін чітко виокремив, що Москва має озброєння, яке нібито здатне завдати удару по західних країнах. І ескалація, яка відбувається між державами, лише збільшує ризики ядерного зіткнення, яке здатне знищити цивілізацію загалом.

Такі погрози мають дві мети — вселити страх в інші держави і послабити їхню підтримку України. Водночас аналітики впевнені, що загроза такого конфлікту в Україні малоймовірна, адже навіть після відправки ЗСУ нових зразків зброї Москва жодним чином не реагувала, окрім кількох заяв із погрозами. Відповідно, загроза існує, але вона мінімальна.

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін виправдав вторгнення в Україну. За його словами, збройний конфлікт на території України нібито спровокував Захід, а росіяни не планують зупинятися під час бойових дій. Путін також стверджує, що жителі окупованих територій "з любов'ю" поставилися до інтервенції РФ.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск переконаний, що всьому світові потрібно уважніше ставитися до подібних висловлювань Володимира Путіна і готуватися до найгірших сценаріїв. На його думку, позиція РФ зобов'язує Захід "прокидатися" і готуватися з військової точки зору до потенційних загроз.

Водночас глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що Володимир Путін не зупиниться, якщо доб'ється успіху у війні проти України. А в разі програшу України на полі бою під загрозою можуть опинитися країни Балтії, що призведе до неминучого протистояння з НАТО.