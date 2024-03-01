"Ризикують життями": у Харківській області хочуть посилити примусову евакуацію (відео)

За словами голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, противник активно атакує мирні населені пункти за допомогою артилерії, БПЛА і мінометів. Влада має намір зробити все, щоб захистити людей.

У Харківській області можуть ухвалити рішення про примусову евакуацію сімей із дітьми, які перебувають у безпосередній близькості до лінії фронту. Про це заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами, найближчим часом у Раді оборони регіону буде остаточно ухвалено рішення про те, щоб примусово вивезти з небезпечних населених пунктів людей. Йдеться про 18 сіл Великобурлуцької та Вільхуватської громад.

"Зараз там проживають сім'ї зі 161 дитиною. Щодня вони ризикують життями, адже росіяни використовують весь арсенал зброї: артилерію, БПЛА, міномети, авіацію", — заявив Олег Синєгубов.

Якщо брати до уваги 57 населених пунктів: перераховані вище громади, а також Кіндрашівську та Курилівську, то кількість дітей, які там проживають, зростає вже до 1082. Там планують запровадити обов'язкову евакуацію населення. Відповідний лист уже було отримано від Куп'янської районної військової адміністрації.

Очільник Харківської ОВА додав, що влада допомагає людям покинути свої домівки, у яких зараз перебувати небезпечно через дії російських окупантів. До цього процесу вдалося залучити практично 20 волонтерських організацій обласного координаційного центру.

"28329 осіб за весь час переїхали в безпечніші умови, з них 869 дітей. А конкретно з початку цього року – півтори тисячі людей, з них 140 дітей. ОВА, волонтери, міжнародні організації надають допомогу, супровід, житло на перший час й не тільки. Життя і здоров'я дітей — найважливіше!" — підсумував Олег Синєгубов.

Нагадаємо, 28 січня повідомлялося, що ЗС РФ убили останнього жителя села в Сумській області. Чоловік, який став жертвою обстрілу окупантів, вів домашнє господарство і свого часу відмовився від евакуації з небезпечного населеного пункту.