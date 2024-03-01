ЗСУ вдарили бомбою JDAM-ER по командному пункту та складу ЗС РФ на Херсонщині (відео)

Під ударом опинився ракетно-артилерійський склад в районі села Челбурда. Експерти зазначають, що ЗСУ успішно застосовують бомби JDAM-ER, адже їх можна скидати без входу у зону ураження ППО.

Повітряні сили ЗСУ ліквідували командний пункт та ракетно-артилерійський склад озброєння російських окупантів. Відео ураження 1 березня опублікував у соцмережах речник Української добровольчої армії Південь та спікер голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Командний пункт та склад ЗС РФ знищили українські військовослужбовці, а відео Братчуку надали бійці 38-ї окремої бригади морської піхоти. Удар відбувся поблизу села Челбурда у Херсонській області.

Братчук повідомив, що захисники використали для атаки керовану бомбу JDAM-ER.

У "Мілітарному" зазначили, що ЗСУ "доволі успішно" застосовують бомби цього типу, адже їх можна скидати без входу у зону ураження ППО.

США передають високоточний комплект JDAM-ER для встановлення на вільнопадні бомби Mark 82. Ці боєприпаси не інтегровані у систему озброєння літака, тому їх можуть застосовувати усі носії, здатні запускати 227-кілограмові авіаційні бомби.

Оснащена JDAM-ER бомба може бити на 72 кілометри з максимальним відхиленням від цілі до 11 метрів. Для наведення комплект використовує інерціальну систему та GPS корекцію.

Нагадаємо, у DeepState повідомили, що ЗС РФ штурмують населені пункти Іванівське та Бердичі у Донецькій області.

Лейтенант ЗСУ "Алекс" розповів, що в районі Білогорівки у Луганській області захисники ведуть буквально підземні бої з російськими загарбниками.