Рекорд за правками: у Раді розповіли, коли затвердять закон про мобілізацію

За словами народного депутата Федора Веніславського, профільний комітет продовжує розглядати запропонований Кабміном документ і вже наступного тижня почнеться детальне обговорення кожної правки. Є два сценарії, коли вдасться закінчити роботу.

У Верховній Раді вже понад місяць розглядають законопроєкт про мобілізацію №10449, який повинен буде змінити деякі норми призову. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, коли його можуть ухвалити.

За його словами, до запропонованого Кабінетом міністрів документу було внесено понад 4 тисячі поправок, які необхідно розглянути і винести щодо них рішення. Ба більше, нардеп ділиться, що з початку повномасштабної війни це рекорд.

Усі поправки довелося розділити на 16 блоків, кожен з яких зачіпає окрему тематику законопроєкту. Комітету за чотири дні вдалося розглянути всі з них.

"Зараз я прийшов із засідання комітету, на якому ми фіналізували і розглянули перехідні та прикінцеві положення законопроєкту. Далі, на підставі концептуальних речей, які ми розглянули і підтримали або не підтримали в цих блоках, секретаріат комітету сформує порівняльну таблицю із законодавчими пропозиціями, об'єднаними в ці 16 блоків", — заявив Федір Веніславський.

Лише після цього, продовжує народний депутат, можна буде якнайшвидше відхилити чи схвалити відповідні поправки. 4 березня, попередньо, секретаріат підготує порівняльну таблицю цього законопроєкту, після чого комітет уже по статтях обговорюватиме всі нюанси. На засіданнях будуть присутні всі ті, хто й подавав поправки.

"Оптимістично — комітет до 10-15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично — до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроєкт на друге читання в Раду", — продовжує Федір Веніславський.

Обидва сценарії передбачають, що до кінця поточного місяця за цей документ буде голосування у другому читанні.

Нагадаємо, 29 лютого повідомлялося, що у Верховній Раді розглянули правки до законопроєкту про мобілізацію. За словами секретаря Комітету Романа Костенка, аспірантам-контрактникам залишили відстрочку, визначили строки проходження БВП, обговорили демобілізацію, а також уточнення військовозобов'язаними даних у ТЦК.