Компанія Су-35 і Ан-12: як у РФ заповнять прогалини після втрати двох літаків ДРЛО (фото)

Одним із рішень, зазначають експерти, може бути встановлення на старі транспортні літаки РЛС від винищувача Су-35. Йдеться про радар "Ирбис-Э".

Після втрати трьох літаків дальнього радіолокаційного виявлення (ДРЛО) А-50 перед Росією стоїть завдання заповнити прогалини в системі раннього попередження. На думку експертів, тимчасовим рішенням може стати експлуатація літаків Ан-12, які будуть оснащені радарами пасивної електронної скануючої решітки (PESA) "Ирбис-Э" від винищувача Су-35. Детально про таке рішення йдеться в матеріалі The Eurasian Times від 29 лютого.

Оглядачі пишуть, що ПКС Росії можуть залучити старий військово-транспортний літак Ан-12, щоб охопити значну протяжність майже 700-кілометрового фронту бойових дій в Україні, хоча дальність і охоплення будуть обмежені. Однак багато що залежить від того, наскільки швидко російська промисловість зможе виготовити РЛС "Ирбис-Э" та інтегрувати їх в Ан-12, адже компоненти для виготовлення радарів призначені для майбутніх Су-35.

Радар "Ірбіс-Е"

Автори публікації зазначають, що такий план неофіційно обговорювався близько року тому, коли виникла гостра потреба в додаткових ДРЛО. Крім втрат літаків А-50 з'явилася інформація, що модернізація наявних машин до модифікації А-50У затягується, а новітній літак такого типу А-100 у Росії всього один.

Російський літак ДРЛО А-100

У такий спосіб російські інженери можуть обладнати близько 10 літаків Ан-12 або Ту-154, які перебувають в експлуатації та на зберіганні, але таке рішення має недоліки.

"РЛС винищувача не може бути розміщена в "тарілці" над фюзеляжем, як в А-50. Навіть збільшений носовий конус, як в ізраїльської системи Phantom, залишить значну мертву зону. Допомогти може розміщення другого радара у хвості, що краще, ніж узагалі ніякого рішення", — зазначають експерти.

На закінчення оглядачі пишуть, що якщо така модифікація у росіян вийде, то їхній Ан-12 стане багато в чому схожим на британський літак раннього попередження про ракетний напад Nimrod або китайський KJ-200 AWACS.

Раніше повідомлялося, що ПКС РФ мають отримати партію багатофункціональних винищувачів-бомбардувальників Су-30СМ2, оснащених потужним радаром "Ирбис-Э". Згідно з даними з відкритих джерел, він здатний виявляти цілі розміром 3 кв. метри на дистанції 400 км.