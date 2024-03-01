Посилення мобілізації: деяким людям з інвалідністю доведеться заново пройти ВЛК

За словами члена комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Федора Веніславського, під час розгляду законопроєкту було ухвалено рішення, що низка громадян повинні будуть заново підтвердити свою непридатність до служби.

Невдовзі в Україні може бути ухвалено новий закон про мобілізацію і зараз у Верховній Раді триває розгляд документа. Зокрема там є норма про громадян з інвалідністю. Деяким із них доведеться пройти перевірку заново. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, як збираються це реалізувати.

За його словами, під час крайнього засідання комітету було ухвалено рішення про те, що всі громадяни, які отримали інвалідність ІІ та ІІІ групи після 24 лютого 2022 року, повинні будуть пройти перегляд відповідно в МСЕК або ВЛК. Те ж саме стосується українців, які після цієї дати були визнані обмежено придатними.

"Вони мають підтвердити придатність або непридатність до військової служби. Але сьогодні також звучали зауваження, що можуть бути випадки, коли людина з дитинства має інвалідність. І її точно не потрібно перевіряти знову, якщо вона, наприклад, глуха від народження. Але всі ці деталі ми будемо прописувати на етапі узгодження поправок", — заявив Федір Веніславський.

Окремо зазначено, що після початку повномасштабної війни в Україні значно збільшилася кількість громадян, які отримали II та III групи інвалідності. Відповідно, у Верховній Раді сумніваються, що всі вони отримали цю інвалідність унаслідок реальних травм чи захворювань.

У цьому ж інтерв'ю Федір Веніславський перерахував можливі покарання для ухилянтів. За словами народного депутата, на засіданні комітету з питань нацбезпеки обговорюються всі пункти санкцій, які можуть бути застосовані проти українців. Йдеться про блокування рахунків, заборону на водіння, а також певні штрафи.