Мобілізація в Україні: чи зможуть чоловікам за кордоном вручити повістку в ТЦК

За словами народного депутата Федора Веніславського, профільний комітет продовжує обговорювати норми призову. Громадяни поза країною зможуть оновити свої дані за допомогою електронного кабінету, проте механізму для їхнього призову поки що немає.

У Верховній Раді все ще не ухвалили остаточного рішення щодо законопроєкту про мобілізацію №10449. У документі є норма про видачу повісток українцям. Член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів, чи стосується це громадян, які перебувають за кордоном.

За його словами, у документі, який запропонував Кабінет міністрів, є норма про те, що чоловіки, які перебувають за кордоном, зможуть звідти оновити свої дані. Зробити це можна за допомогою електронного кабінету.

Водночас видавати повістки таким українцям не будуть.

"Механізму, як це робити, зараз немає", — заявив Федір Веніславський.

Окремо було зазначено, що в профільному комітеті було ухвалено рішення відхилити норму про те, щоб чоловікам за кордоном переставали надавати консульські послуги в разі відсутності військово-облікових документів.

Чоловікам поза Україною нададуть можливість за допомогою телефону або через електронний кабінет отримати необхідні документи. Також у такий спосіб вони зможуть уточнити свої дані.

"Ми залишили можливість насамперед особам, які проживають за межами України, скористатися електронним кабінетом для дистанційного поновлення даних без в'їзду на територію України, оскільки потім виникне проблема з можливістю їхнього виїзду", — продовжив Федір Веніславський.

Нагадаємо, 1 березня повідомлялося, що у Верховній Раді назвали можливі покарання для українських ухилянтів. Народний депутат Федір Веніславський розповів, що профільний комітет продовжує розглядати обмеження і деякі з них уже відкинули. Серед можливих санкцій передбачають блокування банківських рахунків, заборону на керування автомобілем, а також штрафи.