Є умова: Канада заявила, що готова відправити військових в Україну

За словами міністра оборони Канади Білла Блера, обмежена кількість військовослужбовців можуть прибути в Україну для навчання бійців.

Канада дозволила відправити обмежену кількість військовослужбовців в Україну. Ці війська не братимуть участі в активних бойових операціях, а натомість навчатимуть українських військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Канади Білл Блер в інтерв'ю виданню Toronto Star.

Він зазначив, що обговорення можливості направлення військових сил відбувалося на початку цього тижня в Парижі, де він був присутній. У той час як Канада, аналогічно багатьом іншим країнам НАТО, висловила своє невдоволення ідеєю президента Франції, Еммануеля Макрона.

Блер оголосив про потенційну небойову місію канадських військових. Йдеться про можливе відправлення обмеженої кількості військовослужбовців для тренування українських захисників на території України, з умовою, що така операція здійснюватиметься далеко від передової лінії.

Як зазначається, угода про безпеку між Канадою та Україною, підписана минулими вихідними, передбачає, що Канада може проводити навчальну діяльність в Україні, "коли дозволять умови".

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон на брифінгу за підсумками конференції на підтримку України, що відбулася 26 лютого в Парижі, заявив, що в Північноатлантичному Альянсі допускають можливість відправки військ в Україну.

Як зазначив французький лідер, два роки тому багато лідерів європейських країн говорили, що не стануть постачати Україні танки, літаки і ракети дальнього радіусу дії, проте їхня позиція змінилася.

Нагадаємо, 26 лютого прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що в Парижі відбулася "бойова нарада" за участю президента Еммануеля Макрона, під час якої обговорювали відправлення в Україну армійських підрозділів.