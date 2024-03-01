"Інвестуйте в Америку": США запрошують Південну Корею будувати верфи

Сполучені Штати мають значний дефіцит кадрів у корабельній галузі, тому з листопада 2023 року запрацювала програма "Нова морська держава". Вона передбачає залучення іноземних компаній, в тому числі через субсидії.

Міністр Військово-морських сил Карлос Дель Торо під час візиту у Південну Корею запропонував двом найбільшим кораблебудівельним компаніям створити свої офіси у США. Про це повідомляє Breaking Defense.

Під час нещодавньої поїздки Дель Торо мав зустріч з керівниками Hanwha Ocean і HD Hyundai Heavy Industries. Дискусії зосереджувалися на залучені корейських інвестицій в суднобудівні обʼєкти на території США.

"Під час кожного з цих заходів я відкривав просту, але важливу можливість: інвестувати в Америку. Я був надзвичайно задоволений сильним інтересом, висловленим лідерами кожного з цих суднобудівників світового класу, у створенні дочірніх компаній у США та інвестуванні у верфі в Сполучених Штатах", — заявив Дель Торо.

Візит міністра є частиною ініціативи "Нова морська держава", частина з якої націлена на залучення суднобудівників із країн-союзників в американську промислову оборонну базу. Посада міністра ВМС передбачає можливість субсидувати певні корабельні компанії, якщо корабель має подвійне призначення як комерційне, так і військове. Він навів приклад, що якщо у США побудувати корабель коштує 100 млн доларів, а за кордоном – є 80 млн, то США могли б компенсувати 20 млн доларів.

"Ми станемо суднобудівником, який зробить внесок не лише у розвиток ВМС Республіки Корея і ВМС Філіппін, але й у розвиток флоту ВМС США", — повідомила компанія HD Hyundai.

Дель Торо назвав корейські виробники провідними й такими, що створюють промислові стандарти.

Нагадаємо, 12 січня ЗМІ писали, що у США затримується побудова нових фрегатів через дефіцит робочої сили.

10 листопада стало відомо, що ВМС США планують постачання двох субмарин у 2024 році після зриву графіка виробництва.