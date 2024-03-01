Міжнародний порядок зміниться на наступні 50 років, якщо Україна програє, — Байден

За словами журналістів, глава Білого дому розпорядився, щоб до червневого саміту G7 було розроблено план залучення заморожених російських активів до бюджету України.

У разі поразки України в оборонній війні проти РФ, наявний міжнародний порядок зазнає змін на наступні 50 років. Про це пише Bloomberg, посилаючись на заяву президента США Джо Байдена, зроблену в приватному порядку.

Глава Білого дому розпорядився, щоб до червневого саміту G7 розробити план з використання заморожених російських активів, з яких має фінансуватися бюджет України. Але все ж він вважає, що російські активи не замінять американську допомогу.

У Білому домі дотримуються думки про те, що РФ не може самостійно вирішувати, коли відшкодовувати Україні завдані збитки.

Представники G7 вже обговорюють, як використовувати заморожені російські активи — пропонуються варіанти у вигляді застави або гарантій. Західні союзники України єдині в думці, що у РФ не має бути доступу до її коштів, якщо вона відмовиться допомогти у відновленні України. Але щодо питання повної конфіскації між країнами немає консенсусу.

Основна частина заморожених російських грошей перебуває в Європі на рахунках Euroclear — 191 млрд із 260 млрд. Основна складність у тому, що використання заморожених активів має юридично влаштовувати всіх партнерів України. Для угоди про конфіскацію знадобиться підтримка всіх країн G7.

Раніше Єврокомісія пропонувала передавати прибуток від заморожених активів на підтримку Києва. Згідно з підрахунками, це може бути близько 15-17 млрд євро на рік. За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, кошти можуть піти на оплату постачання військової допомоги.

Влада ж РФ погрожує на таке рішення почати конфіскацію західних активів, які перебувають у Росії. За деякими оцінками, це близько $288 млрд. Москва вже готується до юридичних процедур на випадок конфіскації резервів.

Нагадаємо, що експрезидент США Дональд Трамп проведе зустріч з угорським прем'єром Віктором Орбаном.

Також повідомлялося, що ЗМІ пояснили, чому в Європі бояться передати Україні $300 мільярдів російських коштів.