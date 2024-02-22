Чи програє Україна у війні проти РФ: аналіз The Economist (інфографіки)

Українська армія не здобула великих територіальних здобутків у 2023 році, але мала успіхи в Чорному морі, що свідчить про продовження боротьби.

Related video

Російсько-українська війна у 2023 була майже без змін в територіальних здобутках. Президент Володимир Зеленський заявляє, що Україна поверне всі захоплені території. На початку лютого було змінено військове керівництво армією. В The Economist підготували діаграми і мапи з тим, що відбувається після двох років бойових дій.

На піку російсько-української війни РФ контролювала 22% території України, включно з окупованими територіями з 2014 року. Україна змогла провести контрнаступ й відбити значну частину захоплених територій. Проте у 2023 році територіальних змін майже не було. За даними видання, ЗС РФ захопили 0,2% української території.

Українська територія, яка контролюється РФ у відсотковому значенні Фото: The Economist

Така ситуація на полі бою викликала занепокоєння перед українськими союзниками. Кільський інститут світової економіки 16 лютого показав дані, згідно з якими загальна допомога з Європи перевищує допомогу, яку надсилає США. Проте у військовій допомозі США досі випереджають країни Європи. У РФ перевага в боєприпасах, бо вони їх виробляють і отримують постачання з КНДР. Європа до березня поставить ЗСУ близько 500 тисяч снарядів з обіцяного 1 млн.

Військова допомога і загальні обʼєми допомоги Україні Фото: The Economist

Трекер бойових дій видання показує зростання активності ЗС РФ за останні 30 днів до 20 лютого. РФ захопила Авдіївку. Тепер міста у східних частинах України побоюються, що вони стануть наступною мішенню.

Найактивніші бойові дії за даними The Economist Фото: The Economist

Україна має більше успіхів на морі. Не маючи традиційного флоту Київ завдає серйозної шкоди Чорноморському флоту РФ. Знищено 25 кораблів і один підводний човен, 15 знаходиться на ремонті. Решта російських кораблів змушені діяти на великій відстані від українського узбережжя. Україна створила своїми силами коридор для експорту зерна — це є прямим свідченням, що Київ продовжує боротьбу й економіка може розвиватись. Проте зусилля потрібно активізувати, щоб стримати РФ на суші ще на рік.

Україна самостійно створила зерновий коридор Фото: The Economist

Нагадаємо, 18 лютого ЗМІ писали, що РФ намагається прорвати українську оборону з 5 напрямків.

22 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна зможе бити з F-16 по військових цілях РФ на їх території.