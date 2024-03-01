Бронювання від мобілізації: у Верховній Раді пояснили, хто зможе його отримати за новим законом

Член профільного комітету ВР Федір Веніславський зазначив, що є конкретні професії, які критично важливі для функціонування держави і суспільства, тому на них теж поширюватиметься бронювання, але перелік має затвердити Кабінет Міністрів.

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки протягом тижня розглядає правки, що внесені після першого читання до нового законопроєкту про мобілізацію №10449. Про те, хто зможе мати бронювання від мобілізації згідно із законопроєктом, розповів член комітету, народний депутат Федір Веніславський в інтерв’ю порталу "РБК Україна".

Веніславський зазначив, що дійсно у новому законопроєкті передбачається бронювання не тільки для держслужбовців, а й низки інших професій, які критично важливі для функціонування держави і суспільства. Проте він наголосив, що затвердити перелік конкретних категорій має Кабінет Міністрів.

"Ми дійшли консенсусу, що бронювання зберігатиметься для тих осіб, діяльність яких в економічній сфері є критичною для функціонування держави і органів державної влади, органів місцевого самоврядування, життєдіяльності населення. Але це буде визначатися детально постановою Кабінету Міністрів", — пояснив нардеп.

За словами парламентарія, бронювання поширюватиметься на керівників органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Щодо держслужбовців категорій "Б" і "В" — серед них може бути заброньовано до 50% військовозобов'язаних.

"Також ми погодилися, що працівники в органах прокуратури, в Бюро економічної безпеки, ДСНС, службі судової охорони, працівники судів та інших правоохоронних органів матимуть можливість бути заброньованими. А щодо суддів, прокурорів — для них варто зберегти право на відстрочку, щоб вони не стали залежними від стороннього впливу і щоб не було паралічу судової та правоохоронної систем", — констатував член комітету.

Нагадаємо, народний депутат і член профільного комітету Федір Веніславський пояснив, що право на відстрочку від мобілізації матимуть лише ті здобувачі вищої освіти, які здобувають її в послідовному форматі, а також аспіранти контрактної форми.

Крім того, в Україні запровадять електронний кабінет для військовозобов'язаних, призовників та військовослужбовців.