"У стані війни із Заходом": у Bloomberg відповіли, чи зупиниться Путін у разі перемоги в Україні

За словами журналістів, якщо Володимир Путін справді вестиме обмежену оборонну війну, то НАТО доведеться звернутися до Організації Північноатлантичного договору та її ключового положення про колективну оборону, передбаченого статтею 5.

Президент Росії Володимир Путін публічно повністю спростував ідею вторгнення армії РФ у країни НАТО. Але він чітко дав зрозуміти, що Росія в змозі вести війну із Заходом. Про це повідомляє видання Bloomberg.

У зверненні до своїх співвітчизників у четвер, 29 лютого, президент Володимир Путін спростував ідею його можливої агресії щодо Європи. Однак, за словами журналістів, важливість питання про те, які дії зробить Кремль у разі своєї перемоги в Україні, занадто серйозна, щоб нею нехтувати.

Якщо справді Путін почне вести обмежену оборонну війну, це може викликати питання щодо необхідності Організації Північноатлантичного договору та її ключового принципу колективної оборони, закріпленого у статті 5.

Існують усілякі підстави припускати, що Путін, прагнучи помсти, намагатиметься повернути під контроль значну частину територій, які раніше перебували під впливом Росії, починаючи від Балкан до країн Балтії. Його заперечення агресивних намірів не дуже допомагає визначити, на чиєму боці правда. З одного боку, у своєму президентському становищі Путін неодноразово виявляв майстерність у дезінформації. Досить згадати лише один приклад: він насміхався над ідеєю вторгнення в Україну до того моменту, як наказав перекинути через кордон приблизно 200 тисяч військовослужбовців.

"Отже, які фактичні докази намірів Путіна ми маємо? Один фрагмент походить з решти промови Путіна, яка, як і багато інших його промов, була сповнена обіцянками продовжувати розширювати армію, захищати російських "співвітчизників", продовжувати так звану "спеціальну військову операцію" в Україні, створювати новий порядок безпеки і підвищувати народжуваність, щоб збільшити населення країни. Він чітко дав зрозуміти, що вважає себе в стані війни із Заходом, який він звинуватив у бажанні перетворити Росію на "простір, що вимирає", — йдеться у виданні.

Другим підтвердженням слугують постійні зусилля Кремля з дестабілізації Молдови, особливо румуномовної колишньої радянської республіки, яка зараз прагне членства в Європейському Союзі.

"Путін прагне здобути перемогу в Україні, щоб продемонструвати геополітичну перевагу над Заходом і перекроїти європейський безпековий ландшафт, включно з відступом НАТО до розмірів 1990-х років, аж до його розширення на схід", — ідеться в джерелі.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Євросоюзу можуть в осяжному майбутньому відправити контингент військ в Україну. За його словами, поки немає спільної думки щодо відправки наземних військ. Але в майбутньому цього не варто виключати, зазначив французький лідер.

Також повідомлялося, що в Литві похвалили ідею відправки західних військ в Україну, оскільки вирішується доля Європи.