За словами начальника Штабу оборони британських військ, будь-яка російська інтервенція проти НАТО зіткнеться з відповіддю силами, що переважають.

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Російський президент Володимир Путін насправді хоче уникнути війни з НАТО, оскільки Росія швидко програє. Про це заявив начальник Штабу оборони Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін, повідомляє Business Insider.

"Будь-який російський напад або інтервенція проти НАТО викличе відповідь силами, що переважають", — заявив Радакін. За його словами, глава Кремля усвідомлює це.

Воєначальник вважає, що основна причина, через яку конфлікт із країнами НАТО видається для РФ небажаним, у тому, що "Росія програє і програє швидко".

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що прямий конфлікт РФ і НАТО буде неминучим, якщо військові сил Альянсу будуть дислоковані в Україні. У такому разі, за словами Пєскова, слід говорити про неминучість війни.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Євросоюзу можуть в осяжному майбутньому відправити контингент військ в Україну. За його словами, поки немає спільної думки щодо виряджання наземних військ. Але в майбутньому цього не варто виключати, зазначив французький лідер.

Також повідомлялося, що в Литві похвалили ідею виправляння західних військ в Україну, оскільки вирішується доля Європи.