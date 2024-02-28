"Вирішується доля Європи": у Литві похвалили ідею відправки західних військ в Україну

Габріелюс Ландсбергіс підтримав ідею Емманюеля Макрона. Міністр закордонних справ Литви вважає, що нинішні часи потребують політичного лідерства та сміливості мислити нестандартно.

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Пропозиція президента Франції Емманюеля Макрона обговорити введення західних військ в Україну варте уваги. Таку думку у соцмережі Х висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Доля Європи вирішується на полі бою в Україні. Часи, у яких ми живемо, вимагають політичного лідерства, амбіцій та сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стояла за вчорашньою зустріччю в Парижі (26 лютого, — ред.), заслуговує на увагу", – написав Ландсбергіс.

Що відомо про ініціативу Макрона

26 лютого президент Франції Емманюель Макрон допустив відправку західних військ до України у майбутньому, хоча консенсусу серед союзників у цьому питанні наразі немає.

Пізніше дипломатичний радник французького президента заявив, що стабільність і безпека Європи поставлені на карту в Україні, тому необхідно вжити всіх необхідних заходів для кращої підтримки Києва. Він нагадав, що Франція завжди дотримувалася принципу підтримувати Україну, але не воювати з Росією, адже ніхто не зацікавлений в ескалації війни. Однак, за словами Бонна, треба вивчити всі шляхи нададання допомоги Україні.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив сказав, що Альянс не планує відправляти свої війська в Україну. А союзники по НАТО і так надають Україні безпрецедентну допомогу, починаючи з 2014 року.

Ідея відправки в Україну західних військ не викликала ентузіазму, заявив президент Польщі Анджей Дуда. За його словами, під час зустрічі в Парижі це питання викликало найбурхливішу дискусію, але ніякої згоди не було.

Прессекретар президент РФ Дмитро Пєсков попередив про неминучість прямого збройного конфлікту між Російською Федерацією і блоком НАТО, якщо військові Альянсу з'являться на території України.